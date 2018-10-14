|
Без излишеств, но со вкусом. Лучшие минские интерьеры в скандинавском стиле
В проекте «Минский дизайн» REALTY.TUT.BY еженедельно публикует лучшую подборку столичных квартир в определенном стиле. Сегодня все внимание интерьерам в скандинавском стиле, удачные примеры которых мы нашли в риэлтерских базах.
Мстиславца, 15
Камайская, 8
Мстиславца, 17
Водолажского, 6 (Военный городок)
Проспект Победителей, 27
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект "Минский дизайн" публикует очередную подборку самых стильных интерьеров столицы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)