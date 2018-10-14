Без излишеств, но со вкусом. Лучшие минские интерьеры в скандинавском стиле

В проекте «Минский дизайн» REALTY.TUT.BY еженедельно публикует лучшую подборку столичных квартир в определенном стиле. Сегодня все внимание интерьерам в скандинавском стиле, удачные примеры которых мы нашли в риэлтерских базах.

Мстиславца, 15



Фото: t-s.by



Фото: t-s.by



Фото: t-s.by

Камайская, 8



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Мстиславца, 17



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Водолажского, 6 (Военный городок)



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Проспект Победителей, 27



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Если вы сделали красивый ремонт в своей квартире и хотите о нем рассказать, пишите нам elena. zueva@tutby.com