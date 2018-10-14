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Тест-драйв Tesla Model S на 770 "лошадей". Проверяем, почему она идеальный болид для дрэг-рейсинга

15.10.2018 09:02 — Разное | Tut.by  
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«Поехали на дрэг-рейсинг на Tesla! В Гомель и обратно». От такого предложения я решил не отказываться. Артур Туманов заявился на этап Кубка Республики Беларусь по дрэг-рейсингу на самой быстрой версии Tesla — Model S P100D, два электромотора которой выдают 770 лошадиных сил. А я узнал, чем хороша и чем плоха Tesla для бешеных заездов на 402 метра.


До Гомеля — на одном заряде

До Гомеля — 282 км, которые Tesla Model S способна проехать без «дозаправки». Выезжаем на трассу, ложимся на курс с разрешенной скоростью. Бортовой компьютер высчитывает, что при таком режиме движения мы приедем в Гомель с остатком батареи 32%. То есть еще хватит, чтобы проехать треть пути обратно до Минска.

На дальние расстояния я на Tesla еще не ездил, так что в дороге балуюсь с автопилотом. Он позволяет на какое-то время отвлекаться от дороги, повернуться к ребенку, сидящему сзади, и забрать у него печенье, которое он раскрошил по всей машине.

На любой скорости в салоне тишина и шуршание шин. Посадка водителя для дальних вояжей удобная, хотя есть автомобили и с более комфортными креслами. В принципе, каких-то специфических особенностей в дальней поездке не выявляется. Разве что чаще смотришь на остаток заряда батарей. Но это зря. Под Бобруйском работает станция быстрой зарядки. Мы заезжаем туда просто для инспекции и немного перекусить, потому что двое детей в салоне не желают ехать до Гомеля без остановок.


Быстрая зарядка под Бобруйском работает бесперебойно. Tesla зарядилась быстрее, чем мы поели в кафе

Обслуживание у нас не слишком быстрое, так что пока мы были в кафе при АЗС, Tesla успела зарядиться больше, чем на 90%. В Гомель мы въезжали уже в темноте, так что была возможность оценить работу светодиодных адаптивных фар. «Как днем!» — пусть немного преувеличенная, но точная оценка.

Основная подготовка — это зарядка


Пока я с семьей устраиваюсь в отеле, Артур отправляется на «заправку». Завтра на старт он хочет выйти на полностью заряженном автомобиле. Это важно. Но если до 80% батареи электрокаров заряжаются быстро, то оставшиеся 20% тянутся довольно медленно, так что наличие рядом кафе или магазина в шаговой доступности просто необходимо. Сидеть полтора часа в машине совсем неинтересно.


Утром мы встречаемся на аэродроме «Зябровка», где проходят соревнования. Техпарк наполнен шумом моторов, отстрелом глушителей, лязганьем инструмента и запахом бензина. Возле Tesla все тихо. Пока перед стартом владельцы машин с ДВС копаются под капотами своих болидов, заканчивая последние приготовления, Артур слоняется без дела.

С этого момента начинается рассказ о том, почему Tesla — почти идеальный автомобиль для дрэг-рейсинга. Первую причину вы уже прочитали. Никакой особой подготовки, кроме заряженной на 100% батареи, Tesla не требует. Не надо тонко настраивать впрыск, мучаться со свечами зажигания, искать высокооктановое топливо. Здесь нет коробки передач и сцепления, а значит можно не бояться, что этот узел развалится при старте.


Для этого Ford Sierra гонка закончилась, так и не начавшись. Мотор разлетелся при первом же старте

Кстати, с 400-сильной Ford Sierra Cosworth произошла именно такая история — в первом же квалификационном заезде на автомобиле развалился двигатель. Или коробка передач. Точной информации найти не удалось, а вот искореженный вкладыш на трассе нашли. Из-за разлитого масла пришлось приостановить заезды.

Заезд Tesla на дистанции 402 метра — это очень тихое, скучное и быстрое действие. Снаружи сначала слышно лишь легкое троллейбусное гудение, а потом внезапно машина присаживается на задние колеса и под шуршание шин исчезает за горизонтом. Что это было?


Вся подготовка сводится к выбору режима движения

Tesla Model S P100D — абсолютно стоковый автомобиль, не требующий никаких дополнительных улучшений, чтобы ехать наравне со спортивными болидами, многие из которых используют еще и специальные шины. Как улучшить результат? После прогрева батарей в самой мощной Tesla становится доступным «секретный» режим. Он позволяет разгоняться до сотни за 2,7 секунды. Причем никаких усилий со стороны пилота не требуется — лишь вовремя нажать газ по сигналу светофора на старте. Полный привод и очень тонко настроенная противобуксовочная система совершенно без пробуксовки выстреливают Tesla, словно из пращи.

За рулем на гоночной трассе я не побывал, но что такое разгон до «сотни» менее, чем за три секунды, ощутил. Это когда внутренние органы начинают ползти куда-то вверх по позвоночнику, а ты не можешь оторвать голову от подголовника.

Что за класс?

Так как Tesla не имеет традиционного ДВС, то пилот заявился в класс Абсолют, где выступают все — и заднеприводные, и полноприводные машины любой мощности. Самой быстрой и мощной в классе является Audi S2 Лёлик — больше 900 лошадиных сил. Она же и показала лучшее время в тот день — 9,81 секунды.


Более чем 900-сильная Audi S2 Лёлик «делает» 402 метра за 9 с небольшим секунд

В лучшем заезде Tesla Model S P100D показала результат 11,038 секунды на дистанции 402 метра, проиграв Audi S6 (700 л.с.), Audi RS7 (750 л.с.), двум Nissan GTR и еще парочке машин. Не простых, а существенно доработанных. Очень существенно, не на десяток и не на два десятка тысяч долларов.

Чем плоха Tesla для дрэг-рейсинга?


Артур признается, что холодная погода, которая застала нас в Гомеле, не лучший вариант для Tesla, но подходящая для традиционных ДВС с турбонаддувами. Ведь чем холоднее воздух, тем для них лучше. Даже с поправкой на холодный асфальт и шины. Так что после каждого заезда пилоты машин с ДВС стоят с открытыми капотами, охлаждая моторы.

А вот для наиболее эффективной работы аккумуляторы в Tesla должны, наоборот, разогреться. Для этого есть специальный режим. Оптимальная температура — 50 градусов. Но на это уходит драгоценный заряд. По наблюдениям Артура, наилучшие результаты достигаются на заряде не ниже 80%. Чем больше садится батарея, тем хуже становится время прохождения дистанции — прибавка составляет десятые доли секунды, но это для спорта существенно.


Есть у электрокара и еще одна особенность. Примерно до 150 км/ч темп разгона у Tesla очень высокий, но по мере приближения к 200 км/ч снижается. Таковы особенности характеристик электродвигателей. Поэтому те, кто проигрывает Tesla на старте, отыгрывают к концу дистанции.

Еще одно «против» — пока не на каждой гоночной трассе есть станция быстрой зарядки для электрокара.


Эта BMW на старте устраивала такую канонаду из глушителей, что впору было запихивать в уши беруши

И последний недостаток — Tesla разгоняется практически бесшумно. А публика неистовствует от рева моторов, который рвет барабанные перепонки и заставляет вибрировать весь организм. Такого праздника души и тела электромобиль подарить не может.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мы взяли самую мощную Tesla Model S P100D и отправились в Гомель на этап кубка Беларуси по дрэг-рейсингу. Там мы выяснили, почему Tesla отлично подходит для заездов на 402 метра....
 
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