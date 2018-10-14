Повод есть, идеи нет. О чем писать коммерческие тексты

Заказчик любит говорить о «продающих» качествах, индивидуальном подходе, акциях и приятных ценах. И не всегда представляет, как именно должен выглядеть финал текста перед версткой. Но читателя после клика даже по очень заманчивому заголовку интересует одна вещь: есть ли в тексте конкретная польза / выгода. Которых будет больше, если их завернуть в занимательную «обертку». Поэтому в обучающем цикле PR-службы TUT.BY и агентства «Олврайт» будем говорить о формах подачи УТП и их важности.

Приведем пример, чтобы было понятно, что мы имеем в виду под интересной оболочкой коммерческого теста.

Если УТП — это 30% скидка на мультиварки:

Вариант 1. Можно ограничиться информацией о полезности и выгоде.





Вариант 2. Можно нарастить полезность текста, придав ему форму лайфхака и сместив акценты с самой акции на механизм выбора.





Коротко о том, почему форму нужно продумывать

Чтобы вызвать интерес

Лонгрид с кучей интересных фактов или интервью с владельцем компании разительно выделяется на фоне однотипных рекламных материалов.

Чтобы акцентировать внимание на конкретной пользе

Лайфхак по выбору смартфона выглядит более полезным, чем обычная реклама мобильной новинки даже с подробным описанием характеристик.

Чтобы предложить схему действий

Иногда покупателю нужно всего лишь увидеть, как просто сделать выбор и покупку, чтобы совершить целевое действие.

Как может выглядеть коммерческий текст — разбираем на примерах



Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Отметим, что иногда целесообразно давать и чисто рекламный материал, который расскажет о вашем предложении или акциях. «Голая» реклама заинтересует клиента, который уже созрел для покупки. Например, сломался смартфон, поэтому нужен новый, сезонные распродажи обуви и одежды, акции гипермаркетов и другие.

Чтобы подтолкнуть к покупке человека, который еще не созрел или покупает у конкурентов, нужно привлечь внимание, запустить фантазию и спровоцировать желание купить. И в этом случае форма подачи материала особенно важна, поскольку вызывает нужный «аппетит».

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