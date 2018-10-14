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Повод есть, идеи нет. О чем писать коммерческие тексты
Заказчик любит говорить о «продающих» качествах, индивидуальном подходе, акциях и приятных ценах. И не всегда представляет, как именно должен выглядеть финал текста перед версткой. Но читателя после клика даже по очень заманчивому заголовку интересует одна вещь: есть ли в тексте конкретная польза / выгода. Которых будет больше, если их завернуть в занимательную «обертку». Поэтому в
Приведем пример, чтобы было понятно, что мы имеем в виду под интересной оболочкой коммерческого теста.
Если УТП — это 30% скидка на мультиварки:
Вариант 1. Можно ограничиться информацией о полезности и выгоде.
Вариант 2. Можно нарастить полезность текста, придав ему форму лайфхака и сместив акценты с самой акции на механизм выбора.
Коротко о том, почему форму нужно продумывать
Лонгрид с кучей интересных фактов или интервью с владельцем компании разительно выделяется на фоне однотипных рекламных материалов.
Лайфхак по выбору смартфона выглядит более полезным, чем обычная реклама мобильной новинки даже с подробным описанием характеристик.
Иногда покупателю нужно всего лишь увидеть, как просто сделать выбор и покупку, чтобы совершить целевое действие.
Как может выглядеть коммерческий текст — разбираем на примерах
Отметим, что иногда целесообразно давать и чисто рекламный материал, который расскажет о вашем предложении или акциях. «Голая» реклама заинтересует клиента, который уже созрел для покупки. Например, сломался смартфон, поэтому нужен новый, сезонные распродажи обуви и одежды, акции гипермаркетов и другие.
Чтобы подтолкнуть к покупке человека, который еще не созрел или покупает у конкурентов, нужно привлечь внимание, запустить фантазию и спровоцировать желание купить. И в этом случае форма подачи материала особенно важна, поскольку вызывает нужный «аппетит».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему форма подачи материала особенно важна, что теряет рекламодатель, не продумывая идею статьи, и как создать интересный формат на основе УТП или инфоповода -...
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