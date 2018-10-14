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Тест: угадайте любимых персонажей по косплею
Косплей — не самое простое хобби. Для того, чтобы досконально преобразить себя в любимого героя фильма, комикса или компьютерной игры, уходит много времени и денег. Но усилия того стоят: ты будто видишь вживую персонажа, сошедшего с экрана телевизора или монитора компьютера. Вместе с ASUS в преддверии
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Вместе с ASUS в преддверии выставки-фестиваля "Юникон & ГеймЭкспо" мы решили проверить: сможете ли вы угадать по фото, каких героев изображают белорусские косплееры....
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