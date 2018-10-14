Стирка белых вещей: экологичные секреты чистой одежды

Белые светлые вещи сейчас в моде, но мороки с их стиркой куда больше, чем со стиркой цветного белья. Широко разрекламированные представители современной бытовой химии (порошки, пятновыводители и отбеливатели) порой подводят, не справляясь с поставленной перед ними задачей, а иногда и вовсе не могут быть использованы (например, для детских вещей или предметов гардероба аллергиков). Итак, как же вернуть вещам первозданный оттенок чистоты и как вывести желтые пятна от пота с одежды.

✨Что делать, если белый стал желтым

✔Кипельную белизну и свежий вид светлым вещам способно вернуть обычное хозяйственное мыло (то самое бежево-коричневое 72%). Белую ткань, не скупясь, активно намыливаем, а затем убираем в плотный полиэтиленовый пакет или даже два. Пакеты нужно завязать потуже или использовать большие пакеты на клипсах, чтобы к намыленным вещам не поступал воздух. Через сутки достаем вещи, тщательно прополаскиваем в холодной воде. Если это необходимо, то дополнительную стирку или кипячение.