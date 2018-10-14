Маленькие хитрости, которые помогут вам уснуть

Вы не можете уснуть? Каждую ночь вы ложитесь и долго ждете, когда придет долгожданный сон? К счастью есть несколько интересных и необычных способов, которые помогут вам уснуть естественным образом. Если вы уже перепробовали множество методов и не хотите прибегать к лекарствам, эти хитрости для вас.

1. Дышите через левую ноздрю

Этот метод, пришедший из йоги, снижает кровяное давление и успокаивает. Лежа в постели повернитесь на левую сторону, закройте правую ноздрю и медленно дышите через левую ноздрю. Этот метод особенно подходит, если причиной вашей бессонницы является переедание или приливы жара.