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Почему полярное сияние такое разноцветное?

15.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Северное сияние – одно из самых ярких известных нам природных явлений. Это настоящее световое шоу, которое завораживало людей на протяжении тысяч лет. Считается, что впервые оно было изображено в кроманьонской пещерной живописи возрастом более 30 000 лет. Первое письменное упоминание о нем встречается в древнекитайских источниках 2600 года до нашей эры. Там написано: «Фу-Пао, мать Желтой Империи Шуан-Юань, увидела сильную молнию, движущуюся вокруг звезды Су из созвездия Бэй-Доу. Ее свет освещал все вокруг».

Только в 1619 году это явление получило свое латинское название «aurora borealis». Этот термин был придуман Галилеем. В то время считалось, что свет при полярных сияниях исходит от утреннего солнца и отражается от атмосферы Земли. Поэтому ученый и назвал явление в честь римской богини утра и греческого бога северного ветра.


 
 
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Северное сияние – одно из самых ярких известных нам природных явлений. Это настоящее световое шоу, которое завораживало людей на протяжении тысяч лет. Считается,...
 
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