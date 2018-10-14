ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасатели показали, как будут действовать в случае аварии на БелАЭС (+видео)

15.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A
Под Борисовом прошли показательные тактико-специальные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций.  
Как сообщает МЧС Беларуси, за действиями белорусских спасателей наблюдали не только представители республиканских органов госуправления, но и эксперты МАГАТЭ. 

Спасатели показали, как будут действовать в случае аварии на БелАЭС (+видео)

 

Для учений была выбран вариант, при котором произошла тяжёлая авария на одном из блоков БелАЭС с выбросом в атмосферу радиоактивной среды и отказом системы аварийного охлаждения.  

Спасатели показали, как будут действовать в случае аварии на БелАЭС (+видео)

Учения проводились на 9 площадках. На каждой из них разрабатывался индивидуальный сценарий. Необходимо было гасить пламя, восстанавливать электричество, тушить горящие резервуары с нефтепродуктами, устранять лесной пожар. Также прорабатывались спасательные работы, ДТП на железной дороге, дезактивация и дозиметрический контроль, работа мобильного медпункта.  

Спасатели показали, как будут действовать в случае аварии на БелАЭС (+видео)

 

Всё это делалось в целях проверки готовности спасателей и наличия у них необходимых ресурсов для успешного преодоления ЧС. Также это была возможность повысить профессиональный уровень сотрудников МЧС за счёт практики.

Спасатели показали, как будут действовать в случае аварии на БелАЭС (+видео)

 ctv.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Борисовом прошли показательные тактико-специальные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Без излишеств, но со вкусом. Лучшие минские интерьеры в скандинавском стиле
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика