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Теплая погода будет способствовать развитию озимых зерновых — Белгидромет

15.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Теплая погода будет способствовать развитию озимых зерновых — БелгидрометТеплая погода будет способствовать развитию озимых зерновых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Развитие озимых культур на основных массивах проходит в условиях хорошей обеспеченности влагой. По последним данным, на большинстве полей отмечаются всходы озимых, кущение наблюдается на полях, засеянных до 10 сентября. Состояние посевов в основном хорошее. Но в южной части страны (Брестская, местами Гомельская, юг Гродненской областей) из-за недостатка осадков в первой декаде октября произошло уменьшение запасов влаги в почве, ухудшились агрометеорологические условия для роста и развития озимых.

Температурный режим ожидается вполне удовлетворительный для роста и развития озимых. Во второй декаде октября из-за сохраняющегося дефицита осадков может произойти дальнейшее уменьшение содержания влаги в почве, особенно в южной части страны.

Из-за преобладания сухой погоды условия для проведения уборочных работ будут благоприятными. Белорусским аграриям осталось завершить уборку кукурузы, картофеля, сахарной свеклы, а также травяных кормов.

www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 24
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Теплая погода будет способствовать развитию озимых зерновых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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