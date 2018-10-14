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В ДТП погибли два пешехода, пересекавшие трассу М1 в неустановленном месте: их сбил БМВ

15.10.2018 09:41 — Разное | Виртуальный Брест  
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13.10.2018 года в 19:35 часов на автодороге М1 "Брест-Минск-граница РФ" произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59719.php

В ДТП погибли два пешехода, пересекавшие трассу М1 в неустановленном месте: их сбил БМВ

По предварительной информации: 29-летний житель г.Минска, управляя автомобилем «БМВ 730», двигаясь по левой полосе движения, на 246 км. автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-гр.РФ», по направлению от г. Бреста, к г. Минску, совершил наезд на пересекавших проезжую часть в неустановленном месте, справа налево по ходу движении автомобиля, не обозначенных световозвроющими элементами, пешеходов - 60-летнего жителя д.Родковичи, Барановичского района (инвалид второй группы, находился в инвалидной коляске) и 48-летнего жителя аг.Снов, Минской области.

В результате происшествия оба пешехода погибли на месте ДТП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59719.php

В ДТП погибли два пешехода, пересекавшие трассу М1 в неустановленном месте: их сбил БМВ


По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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13.10.2018 года в 19:35 часов на автодороге М1 "Брест-Минск-граница РФ" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 29-летний житель...
 
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