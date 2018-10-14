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Ляховичский район: в результате опрокидывания автомобиля травмирован пассажир

15.10.2018 09:41 — Разное | Виртуальный Брест  
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14.10.2018 в 13.20 часов на территории Ляховичского района произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59718.php

Ляховичский район: в результате опрокидывания автомобиля травмирован пассажир

По предварительной информации: 33-летний житель г.Минска, управляя автомобилем «Альфа Ромео 166» двигаясь по автодороге Р-43 «Кричев-Слуцк-Ивацевичи»в направлении от г.Ивацевичи в г.Слуцк. На 454 км. автодороги, не правильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением транспортного средства, допустил занос и опрокидывание автомобиля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59718.php

Ляховичский район: в результате опрокидывания автомобиля травмирован пассажир

В результате происшествия 28-летний житель г.Слуцка, пассажир автомобиля, находившийся на переднем пассажирском сидение, получил травмы и был госпитализирован в УЗ «Барановичская ЦРБ». Проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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14.10.2018 в 13.20 часов на территории Ляховичского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летний житель г.Минска,...
 
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