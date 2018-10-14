Березовский район: в ДТП травмированы два несовершеннолетних пассажира

13.10.2018 года в 11:15 часов 35-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем марки «Рено», двигаясь по правой полосе движения, на 129 км. автодороги М1/Е30 «Брест – Минск – Граница РФ», по направлению от г. Бреста в сторону г.Минска, отвлеклась от управления автомобилем, в результате чего съехала в правый по ходу движения кювет.



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В результате происшествия травмированы: женщина-водитель, ее 32-летний супруг (находился на переднем пассажирском сиденье и был пристегнут ремнем безопасности), 7-летний и 2 -летний сыновья водителя (находились в детских удерживающих устройствах, на заднем пассажирском сиденье).



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Госпитализированы в УЗ «Березовская ЦРБ». Проводится проверка.