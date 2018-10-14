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Березовский район: в ДТП травмированы два несовершеннолетних пассажира

15.10.2018 09:41 — Разное | Виртуальный Брест  
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13.10.2018 года в 11:15 часов 35-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем марки «Рено», двигаясь по правой полосе движения, на 129 км. автодороги М1/Е30 «БрестМинск – Граница РФ», по направлению от г. Бреста в сторону г.Минска, отвлеклась от управления автомобилем, в результате чего съехала в правый по ходу движения кювет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59717.php

Березовский район: в ДТП травмированы два несовершеннолетних пассажира

В результате происшествия травмированы: женщина-водитель, ее 32-летний супруг (находился на переднем пассажирском сиденье и был пристегнут ремнем безопасности), 7-летний и 2 -летний сыновья водителя (находились в детских удерживающих устройствах, на заднем пассажирском сиденье).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59717.php

Березовский район: в ДТП травмированы два несовершеннолетних пассажира

Госпитализированы в УЗ «Березовская ЦРБ». Проводится проверка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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13.10.2018 года в 11:15 часов 35-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем марки «Рено», двигаясь по правой полосе движения, на 129 км. автодороги М1/Е30 «Брест – Минск...
 
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