"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Для того чтобы изменить мир, начать нужно с себя. В каждом уголке Беларуси есть люди, которые это понимают. В рамках проекта « Наши люди » мы рассказываем о белорусах, которые делают нашу страну лучше вместе с Программой развития ООН при финансовой поддержке Европейского союза . В третьем выпуске проекта мы отправляемся в Каменец и Малориту, чтобы встретиться с Виктором Дулевичем — главным редактором газеты «Навіны Камянеччыны» и организатором фотоклуба «НК Вока», а также Антоном Талашко — парнем, который превращает обычные футболки в дизайнерские вышиванки. Как развивать местный туризм с помощью творчества, а также что поможет превратиться из инженера в успешного портного — читайте в материале.

«Покажете, как вышивать руками?»

Чтобы познакомиться с Антоном Талашко, мы отправляемся в Малориту. Для мужчины, да еще и с образованием инженера-энергетика, у него весьма удивительное хобби. Он занимается вышивкой на футболках, свитшотах, сумках и платках.



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Идея вышивать пришла еще в 2015 году, когда он учился на пятом курсе. Технических проблем не возникло: дома стояла мамина машинка.

— Желание было большим, поэтому методом проб и ошибок стал учиться, — вспоминает Антон. — Мама всегда помогала, если у меня возникали вопросы: она сама вышивает.

Сейчас у Антона другая помощница: дело решили продолжать вместе с женой Александрой. Она по специальности — художник, поэтому никаких трудностей и разногласий в рабочем дуэте не возникает. Рассказывая о супруге, герой вспоминает и историю их знакомства. Свела их все та же любовь к творчеству.



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— В Бресте есть женщина, которая возит талантливых людей в польский лагерь на две недели. Отдохнуть, других посмотреть, себя показать, — рассказывает Антон. — Но, чтобы туда попасть, нужно уметь что-то делать. Она мне звонит и начинает с вопроса: «Что вы умеете?» Я про вышивание на машинке рассказал. «Нет, не пойдет», — парировала она. А мне так съездить хочется! Ну я и говорю дальше, что руками тоже умею шить. «Окей, записываю». Кладу трубку, сразу звоню директору местного дома творчества и говорю: «Валентина Николаевна, я к вам зайду. Покажете мне, как вышивать руками?» Так я оказался в лагере, — смеется герой. — Там с Сашей и познакомились. А через два месяца уже поженились.

«Крошечная флешка за тысячу долларов»

На швейное дело Антон откладывал со стипендий. И когда он уже полгода творил своими силами, в том числе и финансовыми, ему позвонили из брестского фонда регионального развития: «Приезжайте и расскажите о том, что делаете». Как оказалось, у них появилась идея подать заявку на конкурс в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН).

Как итог — 13 000 евро помощи в 2016 году. Деньги разлетелись как горячие пирожки. На них герой приобрел швейно-вышивальную машину, компьютер, стол и программу для разработки дизайна.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

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— Когда привезли коробку с программой, я подумал, что там книги, диски, может, пособие какое-то, — улыбается Антон. — Открываю, а там — маленькая флешка. Крошечная, но за тысячу долларов. И программа на ней даже без установочных файлов: ctrl+c, ctrl+v (комбинация клавиш для копирования и вставки объектов. — Прим. TUT.BY) — и все работает. Я был в шоке.

Для того чтобы на майке или сумке появился новый рисунок, Антон для начала продумывает эскиз и прорисовывает его в этой программе на компьютере. Дизайн мастер копирует на флешку и вставляет ее в вышивальную машину.

Дальше — дело техники. В машину нужно заправить нитку необходимого цвета, надеть ткань на пяльцы, запустить процесс — и готово, аппарат шьет самостоятельно.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

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Инструкция обещает, что на одну «вышиванку» уйдет восемь минут, а в реальности получается около получаса. Ведь нужно вручную и нитку сменить, и где-то приостановить машину, чтобы подкорректировать ее работу.

— Хорошо, что учился на инженера — быстро разобрался, как она работает, — смеется Антон.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

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Антон признается: очень приятно, когда тебе дают работать, помогают заниматься любимым делом. Особенно приятно переживать маленькие победы:

— В наших футболках выходила на разминку команда «Цмоки-Минск», а это уже результат!

В ближайшее время ребята собираются запустить свой сайт, чтобы вышитые майки и свитшоты были доступны каждому.

«В планах — серия с картинами Шагала»

Антон готов расширяться, однако считает несовместимым свое творчество и крупный бизнес.

— Сейчас мне это не нужно, я получаю удовольствие от того, что есть, — признается герой. — А бизнес — совсем другие деньги, иной уровень ответственности. Пока что мне все нравится, менять что-то не считаю нужным.

В ближайших планах у семьи — создание серии с картинами Шагала. А пока эта идея не реализовалась, у ребят большой ассортимент вещей с вышитыми крестиком аистами, цветами и белорусскими орнаментами. Выбор есть: в каталоге более ста позиций. А если вдруг по душе ничего не пришлось, Антон успокаивает: всегда можно придумать что-то новое.

«Люди ничего, кроме экранов смартфонов, не видят»

Каменец — город, который заслуживает того, чтобы ему вернули туристический потенциал. Именно так считает главный редактор газеты «Навіны Камянеччыны» Виктор Дулевич. Чтобы не быть голословным, он решил взять инициативу в свои руки и организовать фотоклуб, чтобы для начала привлечь внимание местных жителей.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

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Виктор Дулевич, главный редактор газеты «Навіны Камянеччыны».

— Вы посмотрите: сейчас же люди ничего, кроме экранов смартфонов, не видят! — уверен герой. — Не замечают красоту природы вокруг. Мне всегда хотелось, чтобы окружающие, особенно молодежь, были активными и не прожигали свою жизнь попусту. Поэтому было решено: нам нужен фотоклуб — будем учиться видеть мир в ярких красках вместе. И показывать его другим.

С первого же дня существования «НК Вока» — в 2016 году — началась активная работа по нескольким направлениям. Первым из них стало обучение искусству фотографии.

— Чтобы было приятно трудиться, под фотоцентр мы отвели большое помещение, из которого даже пришлось немножечко переместиться редакции, — рассказывает главный редактор НК. — Сразу стали проводить мастер-классы. Первое занятие было посвящено основам работы со светом в фотостудии — все были в восторге.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

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Фото — из архива «НК Вока»



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

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Фото — из архива «НК Вока»

Что касается идеи о Каменце туристическом, то она воплотилась в фотомаршрут, на котором расположены все достопримечательности города — семнадцать объектов. По ходу экскурсии участники делают фотографии и затем могут сравнить их со старыми снимками прошлых лет. Автор маршрута — местный краевед Андрей Осташеня. По мнению Виктора, экскурсия помогает развеять стереотип о том, что в городе, кроме Каменецкой вежи, не на что смотреть.

— Вы даже не представляете, столько истории он хранит в себе, — рассказывает собеседник. — Мало кому известно, что рядом с известной вежей стоит храм, где висят иконы мастерской Васнецова, подаренные прихожанкой. Они были спасены из взорванного собора Александра Невского в Варшаве. А иконостас в нашем храме сделан вручную из мореного дуба. Можете себе представить?



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото — из архива «НК Вока»



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото — из архива «НК Вока»



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото — из архива «НК Вока»

«Пришло 123 человека — и это не предел»

Все это удалось реализовать благодаря участию в проекте «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» : два года назад Виктор подал заявку с просьбой финансово поддержать инициативу. Шансов на положительный исход было мало: до окончания срока подачи оставалось всего две недели. И когда у всех районных «соперников» проекты были полностью готовы, Виктор пришел просить поддержки лишь с идеей. Которая, правда, в итоге стала победной: именно творческую инициативу героя поддержали финансово, выделив от Европейского союза 22 000 евро.

— Все получилось очень неожиданно. Раз — и подали документы. Раз — и выиграли. Но главной задачей было не это. Самое важное — сделать так, чтобы проект жил дальше. Даже после того как средства закончатся, — рассказывает Виктор. — Нам нужен был «детонатор», чтобы привлечь интерес людей и запустить творческий механизм, который не остановится.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

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Когда деньги были получены, появилось множество забот: нужно было закупить оборудование для студии, верно распределить расходы и, самое главное, найти людей, которые станут участниками. Потенциальных учеников Виктор «завлекал» самостоятельно: прошелся по всем школам, чтобы привлечь активную молодежь. Но, как оказалось, желающих было множество не только среди детей. Обучаться фотомастерству захотели и школьные учителя. В рядах «студентов» были даже пенсионеры.

— Это сейчас в нашем клубе остался «костяк» — пятнадцать участников. А вначале пришло 123 человека, и это был не предел, — вспоминает Виктор.

За счет финансирования Европейского союза Виктор приобрел профессиональную фототехнику для клуба. Денег также хватило на печатное и постпечатное оборудование. Благодаря этому редактор заведует еще и полиграфическим центром.

С особенной теплотой Виктор рассказывает еще об одной «фишке», которая появилась в рамках инициативы.

— Было решено занять всех желающим посткроссингом (проект, созданный для возможности обмена и получения открыток со всего мира. — Прим. TUT.BY). Начиналось все с пары человек, теперь же в дело вовлечены все: от сотрудников почты до райисполкома. Количество заинтересованных человек так выросло, что сейчас мы открываем клуб посткроссинга, в котором будем собираться раз в месяц.



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Фото — из архива «НК Вока»



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Фото — из архива «НК Вока»

И здесь тоже не обошлось без непосредственного участия фотоклуба: стандартные открытки «Белпочты» посткроссеров не устроили. К тому же в запасе уже имелось множество интересных кадров, которые и стали эксклюзивными открытками.

— Мы начали печатать свою продукцию. Изображения на открытках — это и фотографии участников «НК Вока», и рисунки детей, обучающихся в Каменецкой школе искусств, — перечисляет Виктор. — Брестский филиал почты выбрал понравившиеся экземпляры, которые мы им и собираемся поставлять. А дети, в свою очередь, получат какую-никакую копейку. К тому же в этом есть и элемент развития туризма: Беларусь предстает совершенно в другом, творческом свете перед всем миром.



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Читать полностью в источнике с фото:





Работы с фотовыставки. Архив «НК ВОКА»



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

Читать полностью в источнике с фото:





Работы с фотовыставки. Архив «НК ВОКА»



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

Читать полностью в источнике с фото:





Работы с фотовыставки. Архив «НК ВОКА»

Виктор твердо убежден: его ученики видят мир иначе, становятся добрее, начинают замечать красоту вокруг. А самые главные победы у них еще впереди.

— Для меня все, что я делаю, — это не рабочий процесс, — улыбается он. — Это — бурлящая яркими красками, настоящая жизнь.

Партнер проекта:





Благодаря проекту «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» тысячи белорусов, действуя вместе, смогли реализовать идеи по развитию своих городов и деревень. Проект финансирует Европейский союз и реализует ПРООН.