ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

15.10.2018 09:41 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Для того чтобы изменить мир, начать нужно с себя. В каждом уголке Беларуси есть люди, которые это понимают. В рамках проекта «Наши люди» мы рассказываем о белорусах, которые делают нашу страну лучше вместе с Программой развития ООН при финансовой поддержке Европейского союза. В третьем выпуске проекта мы отправляемся в Каменец и Малориту, чтобы встретиться с Виктором Дулевичем — главным редактором газеты «Навіны Камянеччыны» и организатором фотоклуба «НК Вока», а также Антоном Талашко — парнем, который превращает обычные футболки в дизайнерские вышиванки. Как развивать местный туризм с помощью творчества, а также что поможет превратиться из инженера в успешного портного — читайте в материале.

«Покажете, как вышивать руками?»

Чтобы познакомиться с Антоном Талашко, мы отправляемся в Малориту. Для мужчины, да еще и с образованием инженера-энергетика, у него весьма удивительное хобби. Он занимается вышивкой на футболках, свитшотах, сумках и платках.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Идея вышивать пришла еще в 2015 году, когда он учился на пятом курсе. Технических проблем не возникло: дома стояла мамина машинка.

— Желание было большим, поэтому методом проб и ошибок стал учиться, — вспоминает Антон. — Мама всегда помогала, если у меня возникали вопросы: она сама вышивает.

Сейчас у Антона другая помощница: дело решили продолжать вместе с женой Александрой. Она по специальности — художник, поэтому никаких трудностей и разногласий в рабочем дуэте не возникает. Рассказывая о супруге, герой вспоминает и историю их знакомства. Свела их все та же любовь к творчеству.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

— В Бресте есть женщина, которая возит талантливых людей в польский лагерь на две недели. Отдохнуть, других посмотреть, себя показать, — рассказывает Антон. — Но, чтобы туда попасть, нужно уметь что-то делать. Она мне звонит и начинает с вопроса: «Что вы умеете?» Я про вышивание на машинке рассказал. «Нет, не пойдет», — парировала она. А мне так съездить хочется! Ну я и говорю дальше, что руками тоже умею шить. «Окей, записываю». Кладу трубку, сразу звоню директору местного дома творчества и говорю: «Валентина Николаевна, я к вам зайду. Покажете мне, как вышивать руками?» Так я оказался в лагере, — смеется герой. — Там с Сашей и познакомились. А через два месяца уже поженились.

«Крошечная флешка за тысячу долларов»

На швейное дело Антон откладывал со стипендий. И когда он уже полгода творил своими силами, в том числе и финансовыми, ему позвонили из брестского фонда регионального развития: «Приезжайте и расскажите о том, что делаете». Как оказалось, у них появилась идея подать заявку на конкурс в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН).

Как итог — 13 000 евро помощи в 2016 году. Деньги разлетелись как горячие пирожки. На них герой приобрел швейно-вышивальную машину, компьютер, стол и программу для разработки дизайна.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

— Когда привезли коробку с программой, я подумал, что там книги, диски, может, пособие какое-то, — улыбается Антон. — Открываю, а там — маленькая флешка. Крошечная, но за тысячу долларов. И программа на ней даже без установочных файлов: ctrl+c, ctrl+v (комбинация клавиш для копирования и вставки объектов. — Прим. TUT.BY) — и все работает. Я был в шоке.

Для того чтобы на майке или сумке появился новый рисунок, Антон для начала продумывает эскиз и прорисовывает его в этой программе на компьютере. Дизайн мастер копирует на флешку и вставляет ее в вышивальную машину.

Дальше — дело техники. В машину нужно заправить нитку необходимого цвета, надеть ткань на пяльцы, запустить процесс — и готово, аппарат шьет самостоятельно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Инструкция обещает, что на одну «вышиванку» уйдет восемь минут, а в реальности получается около получаса. Ведь нужно вручную и нитку сменить, и где-то приостановить машину, чтобы подкорректировать ее работу.

— Хорошо, что учился на инженера — быстро разобрался, как она работает, — смеется Антон.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Антон признается: очень приятно, когда тебе дают работать, помогают заниматься любимым делом. Особенно приятно переживать маленькие победы:

— В наших футболках выходила на разминку команда «Цмоки-Минск», а это уже результат!

В ближайшее время ребята собираются запустить свой сайт, чтобы вышитые майки и свитшоты были доступны каждому.

«В планах — серия с картинами Шагала»

Антон готов расширяться, однако считает несовместимым свое творчество и крупный бизнес.

— Сейчас мне это не нужно, я получаю удовольствие от того, что есть, — признается герой. — А бизнес — совсем другие деньги, иной уровень ответственности. Пока что мне все нравится, менять что-то не считаю нужным.

В ближайших планах у семьи — создание серии с картинами Шагала. А пока эта идея не реализовалась, у ребят большой ассортимент вещей с вышитыми крестиком аистами, цветами и белорусскими орнаментами. Выбор есть: в каталоге более ста позиций. А если вдруг по душе ничего не пришлось, Антон успокаивает: всегда можно придумать что-то новое.

«Люди ничего, кроме экранов смартфонов, не видят»

Каменец — город, который заслуживает того, чтобы ему вернули туристический потенциал. Именно так считает главный редактор газеты «Навіны Камянеччыны» Виктор Дулевич. Чтобы не быть голословным, он решил взять инициативу в свои руки и организовать фотоклуб, чтобы для начала привлечь внимание местных жителей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Виктор Дулевич, главный редактор газеты «Навіны Камянеччыны».

— Вы посмотрите: сейчас же люди ничего, кроме экранов смартфонов, не видят! — уверен герой. — Не замечают красоту природы вокруг. Мне всегда хотелось, чтобы окружающие, особенно молодежь, были активными и не прожигали свою жизнь попусту. Поэтому было решено: нам нужен фотоклуб — будем учиться видеть мир в ярких красках вместе. И показывать его другим.

С первого же дня существования «НК Вока» — в 2016 году — началась активная работа по нескольким направлениям. Первым из них стало обучение искусству фотографии.

— Чтобы было приятно трудиться, под фотоцентр мы отвели большое помещение, из которого даже пришлось немножечко переместиться редакции, — рассказывает главный редактор НК. — Сразу стали проводить мастер-классы. Первое занятие было посвящено основам работы со светом в фотостудии — все были в восторге.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Фото — из архива «НК Вока»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Фото — из архива «НК Вока»

Что касается идеи о Каменце туристическом, то она воплотилась в фотомаршрут, на котором расположены все достопримечательности города — семнадцать объектов. По ходу экскурсии участники делают фотографии и затем могут сравнить их со старыми снимками прошлых лет. Автор маршрута — местный краевед Андрей Осташеня. По мнению Виктора, экскурсия помогает развеять стереотип о том, что в городе, кроме Каменецкой вежи, не на что смотреть.

— Вы даже не представляете, столько истории он хранит в себе, — рассказывает собеседник. — Мало кому известно, что рядом с известной вежей стоит храм, где висят иконы мастерской Васнецова, подаренные прихожанкой. Они были спасены из взорванного собора Александра Невского в Варшаве. А иконостас в нашем храме сделан вручную из мореного дуба. Можете себе представить?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Фото — из архива «НК Вока»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Фото — из архива «НК Вока»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Фото — из архива «НК Вока»

«Пришло 123 человека — и это не предел»

Все это удалось реализовать благодаря участию в проекте «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь»: два года назад Виктор подал заявку с просьбой финансово поддержать инициативу. Шансов на положительный исход было мало: до окончания срока подачи оставалось всего две недели. И когда у всех районных «соперников» проекты были полностью готовы, Виктор пришел просить поддержки лишь с идеей. Которая, правда, в итоге стала победной: именно творческую инициативу героя поддержали финансово, выделив от Европейского союза 22 000 евро.

— Все получилось очень неожиданно. Раз — и подали документы. Раз — и выиграли. Но главной задачей было не это. Самое важное — сделать так, чтобы проект жил дальше. Даже после того как средства закончатся, — рассказывает Виктор. — Нам нужен был «детонатор», чтобы привлечь интерес людей и запустить творческий механизм, который не остановится.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Когда деньги были получены, появилось множество забот: нужно было закупить оборудование для студии, верно распределить расходы и, самое главное, найти людей, которые станут участниками. Потенциальных учеников Виктор «завлекал» самостоятельно: прошелся по всем школам, чтобы привлечь активную молодежь. Но, как оказалось, желающих было множество не только среди детей. Обучаться фотомастерству захотели и школьные учителя. В рядах «студентов» были даже пенсионеры.

— Это сейчас в нашем клубе остался «костяк» — пятнадцать участников. А вначале пришло 123 человека, и это был не предел, — вспоминает Виктор.

За счет финансирования Европейского союза Виктор приобрел профессиональную фототехнику для клуба. Денег также хватило на печатное и постпечатное оборудование. Благодаря этому редактор заведует еще и полиграфическим центром.

С особенной теплотой Виктор рассказывает еще об одной «фишке», которая появилась в рамках инициативы.

— Было решено занять всех желающим посткроссингом (проект, созданный для возможности обмена и получения открыток со всего мира. — Прим. TUT.BY). Начиналось все с пары человек, теперь же в дело вовлечены все: от сотрудников почты до райисполкома. Количество заинтересованных человек так выросло, что сейчас мы открываем клуб посткроссинга, в котором будем собираться раз в месяц.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Фото — из архива «НК Вока»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Фото — из архива «НК Вока»

И здесь тоже не обошлось без непосредственного участия фотоклуба: стандартные открытки «Белпочты» посткроссеров не устроили. К тому же в запасе уже имелось множество интересных кадров, которые и стали эксклюзивными открытками.

— Мы начали печатать свою продукцию. Изображения на открытках — это и фотографии участников «НК Вока», и рисунки детей, обучающихся в Каменецкой школе искусств, — перечисляет Виктор. — Брестский филиал почты выбрал понравившиеся экземпляры, которые мы им и собираемся поставлять. А дети, в свою очередь, получат какую-никакую копейку. К тому же в этом есть и элемент развития туризма: Беларусь предстает совершенно в другом, творческом свете перед всем миром.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Работы с фотовыставки. Архив «НК ВОКА»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Работы с фотовыставки. Архив «НК ВОКА»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59716.php

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область

Работы с фотовыставки. Архив «НК ВОКА»

Виктор твердо убежден: его ученики видят мир иначе, становятся добрее, начинают замечать красоту вокруг. А самые главные победы у них еще впереди.

— Для меня все, что я делаю, — это не рабочий процесс, — улыбается он. — Это — бурлящая яркими красками, настоящая жизнь.

Партнер проекта:

"Люди ничего, кроме смартфонов, не видят". Как местные жители меняют Брестскую область


Благодаря проекту «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» 
тысячи белорусов, действуя вместе, смогли реализовать идеи по развитию своих городов 
и деревень. Проект финансирует Европейский союз и реализует ПРООН.
 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для того чтобы изменить мир, начать нужно с себя. В каждом уголке Беларуси есть люди, которые это понимают. В рамках проекта «Наши люди» мы рассказываем о белорусах,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Теплая погода будет способствовать развитию озимых зерновых — Белгидромет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика