Один день с поисковым отрядом: как возвращают память

Этот репортаж о тех, кто занимается розыском солдат, уже не одно десятилетие числящихся пропавшими без вести . Не секрет, что по разным причинам оставшимся неизвестным захоронениям сотен тысяч бойцов и командиров Красной Армии случается до сих пор проходят тракторами, прокладывают дороги и канализации, разбивают свалки или парки отдыха.



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Пишу не для самих поисковиков, а для родных и близких тех, кто лежит в тех безымянных могилах. Пишу, чтобы знали и не теряли надежду – их отцов, дедов и прадедов ищут!

В груженных под завязку в разной степени необходимым для работы и жизни имуществом машинах, отправлявшихся накануне в леса под Малориту, мне места не хватило. Поэтому было решено, что в лагерь поискового отряда «Возвращенные имена» при Молодежном патриотическом центре я подъеду утром следующего дня с Юлией Семенченко, руководителем Российского центра науки и культуры в Бресте, который, кстати, оказывает помощь поисковикам тем самым «в разной степени необходимым» снаряжением и продовольствием.



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Лагерь поисковиков – всего несколько палаток на живописной лесной полянке кемпинга да кострище, по кругу которого молодой народ в униформе и с кружками в руках.

Аккурат к нашему приезду закипел чайник, и мы с наслаждением вдыхаем аромат утреннего кофе с дымком. Это праздное наслаждение длится недолго, ровно столько, сколько необходимо крутому кипятку остыть до температуры безопасного потребления. Прихлебывая кофе, слушаем постановку задач на день. Кто-то остается в лагере костровым и кашеваром, остальные разбиваются на группы по точкам поиска. Распределение идет с таким расчетом, чтобы в каждой группе обязательно находился поисковик с опытом.

В зависимости от задач разбирается и несложный рабочий инструмент: малые лопаты, щупы, сито... Мне предложили на выбор: остаться и работать в лесу недалеко от лагеря, где уже найдено несколько неучтенных одиночных захоронений, или пойти на разведку квадрата в дальнем болоте. Я выбрал болото. Дали в руки «вертуху», она же щуп – потренируйся, побей щупом по дереву, металлу, стеклу, запомни разницу в звуке. Постучал, послушал, вроде запомнил. Пошли! Идем на предполагаемое место боя в июне 1941 года группы бойцов 75-й стрелковой дивизии. Время в пути коротаем разговором.

– Цель этого разведвыхода – сбор данных для дальнейшей совместной работы с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном, – раскрывает планы руководитель поискового отряда при Молодежном патриотическом центре – филиале Брестского областного ЦМТ Петр Пицко. – Найдя места неучтенных захоронений, мы самостоятельно не проводим раскопки и не эксгумируем найденные останки. Источниками для поиска могут быть карты боевых действий, штабные донесения, свидетельства местных жителей. Информацию из архивов по этому району нам предоставили российские поисковики, среди которых есть и потомки ветеранов 75-й стрелковой дивизии. Теперь, выйдя на местность, локализуем эту информацию, определим ориентиры, опросим местных жителей и, если повезет, найдем места неучтенных захоронений.



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Пересекая трассу Р-17, встречаем увлеченных бегом участников «Малоритского марафона». Обмениваемся мимолетными приветствиями и расходимся каждый своей дорогой.

Выходим к месту, где в 1941-м стоял полевой лагерь одного из подразделений 75-й стрелковой дивизии. Среди деревьев едва просматриваются осыпавшиеся, поросшие мхом и кустами малины окопы. Делаем в них на удачу несколько зацепов. Пусто! Двигаемся дальше и на опушке леса натыкаемся на россыпь проржавленных стреляных гильз.

В руках педагога Молодежного патриотического центра Олега Королева карта-схема, составленная по архивным материалам и воспоминаниям ветеранов. Привязываемся к местности и пытаемся представить ход событий. В июне 1941-го в этих местах по тылам вермахта отступали разрозненные подразделения Красной Армии. Однако все пути отхода были перехвачены немцами, а на господствующих высотах стояли их артиллерийские батареи. Прорываться из окружения красноармейцам приходилось с боем. Гильзы «маузеровские» и, судя по их количеству, это позиция немецкого пулеметного расчета «МГ-34». Определяем сектор стрельбы и, двигаясь в этом направлении сквозь колючие заросли, выходим на распаханное поле. За 77 лет местность сильно изменилась, если верить старой карте, в 41-м тут было болото, о котором упоминают и немцы, и наши ветераны.



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Решаем проверять этот квадрат. Проверять – значит ходить и на длину щупа протыкать верхний слой земли во всех встречающихся ямках в поисках пустот, металла, костей. Не особо трудно, но удручающе монотонно. Через час, утешая себя тем, что отсутствие результата также результат, помечаем это место на карте как отработанное и отправляемся в близлежащую деревню на опрос местных жителей.

Тут нам повезло больше. Походив по дворам, находим очевидца событий лета 41-го – деда Андрея.

– Да, действительно бой был, но в противоположном направлении от того места, где вы искали, – утверждает Андрей Иванович. – И бой был страшный. Народу побили – и с той, и с другой стороны много. Немцы своих сами хоронили, а советских солдат, что в болоте положили, местные прикапывали. После войны перезахоранивали их на Меловой горе, а всех ли подняли – кто знает?!



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К закату возвращаемся в лагерь и подводим общие итоги разведывательного выхода отряда. За два дня поиска обнаружено несколько неучтенных захоронений советских бойцов, географические координаты которых нанесены на современную карту. Это задел на следующий год для будущей Вахты памяти. По результатам проведенных работ будет составлен информационный лист для подачи в Министерство обороны Республики Беларусь. А значит – еще кто-то обязательно вернется из безвестности!