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Барановичский район: в ДТП травмирован велосипедист
15.10.2018 09:41 — Разное | Виртуальный Брест
12.10.2018 года в 20:20 часов в Барановичском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 38-летний житель г.Барановичи, управляя автомобилем «Ситроен Ксара», двигаясь по автодороге Н-291 «Барановичи-Русино-В.Луки» в направлении аг Русино со стороны г. Барановичи.
На 2 км. данной автодороги совершил наезд на велосипедиста 30-летнего жителя аг.Русино, который на велосипеде двигался в попутном направлении, по центру полосы движения автомобиля. Велосипед не был оборудован катафотами и фонарями излучающими спереди белый свет, сзади красный. В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован в УЗ «Барановичская городская больница». Предварительно велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения.
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12.10.2018 года в 20:20 часов в Барановичском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 38-летний житель г.Барановичи, управляя...
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