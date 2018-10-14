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ГАИ разыскивает водителя автомобиля, который насмерть сбил пешехода в Минске
Новости Беларуси. Вечером 14 октября на улице Космонавтов в районе дома №23 был совершён наезд на пешехода.
Как
Водитель автомобиля скрылся. ТС разыскивается, его приметы: легковушка, предположительно серебристого цвета, передняя правая фара разбита и не работает.
ГАИ Минска просит очевидцев или тех, кто что-либо знает об авто либо его владельце, позвонить по телефону: (8017) 222-17-17 или 102.
Осенью 2018 года в Серебрянке Audi въехал в припаркованную Honda.
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Новости Беларуси. Вечером 14 октября на улице Космонавтов в районе дома №23 был совершён наезд на пешехода. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 67-летняя...
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