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Встреча глав МИД стран «Восточного партнерства» состоится в Люксембурге
Новости Беларуси. Эта инициатива Евросоюза затрагивает 6 постсоветских республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече ждут министров иностранных дел ЕС и их коллег из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.
Интересы нашей страны представит Владимир Макей. Председательствовать на заседании будет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
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Новости Беларуси. Эта инициатива Евросоюза затрагивает 6 постсоветских республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече ждут министров...
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