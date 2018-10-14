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Башню Любчанского замка, который реставрируют 15 лет, отстраивают из бетона

15.10.2018 09:16 — Разное | KYKY  
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Любчанский замок, стоящий на реке Нёман, реставрируют с 2003 года. Сам замок 16 века, а местечко Любча, в котором он находится, впервые упоминается в 1401 году. Иван Печинский, местный житель, руководит реставрацией, и за всё время ему помогли несколько тысяч волонтёров. Но в этом году, кажется, что-то пошло не так − в Facebook обратили внимание, что башню замка возводят из бетона, причём какой-либо нормальной информации по ней попросту нет.

Николай Волков на своей странице в Facebook обратил внимание, что башню из бетона обкладывают камнями «пад даўніну», а сам замок никогда, по его словам, не был достроен, «але як жа хочацца цяперашняму «пану на Любчы» завяршыць справу Кішкаў-Радзівілаў».

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Любчанский замок, стоящий на реке Нёман, реставрируют с 2003 года. Сам замок 16 века, а местечко Любча, в котором он находится, впервые упоминается в 1401 году. Иван...
 
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