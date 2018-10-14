|
Россия может увеличить экспорт нефти почти на 4 процента
15.10.2018 09:16 — Разное | Ежедневник
фото: belrynok.by
Россия в 2019 году может увеличить экспорт нефти до 267 млн тонн, следует из индикативного баланса поставок нефти России и Беларуси.
В документе отмечается, что добыча нефти в России в 2019 году может составить порядка 555 млн тонн, из которых на внутреннюю переработку будет отправлено 288 млн тонн, остальные объемы будут экспортированы, пишет
Согласно прогнозам Минэнерго, экспорт нефти в 2018 году может остаться на уровне прошлого года и составить порядка 257 млн тонн. Таким образом, экспорт нефти в следующем году может вырасти на 3,9% по сравнению с прогнозными показателями 2018 года и фактическим объемом экспорта в прошлом году.
Производство бензина класса 5 в 2019 году может составить 42,5 млн тонн при потреблении в 36,3 млн тонн. Производство дизельного топлива класса евро 5 в следующем году достигнет 74,35 млн тонн при потреблении 27 млн тонн.Ранее Минэкономразвития прогнозировало экспорт нефти по итогам 2019 года в объеме 256,7 млн тонн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия в 2019 году может увеличить экспорт нефти до 267 млн тонн, следует из индикативного баланса поставок нефти России и Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)