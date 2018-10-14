|
С 2021 года в Беларуси будут заблокированы сайты иностранных букмекеров и онлайн-казино
С 1 апреля 2021 года вступят в силу изменения в закон об регулировании игорного бизнеса, закрепленные в указе президента №350. В частности, предусмотрена блокировка сайтов букмекеров и онлайн-казино, у которых нет лицензии на работу в стране.
На начало года в Беларуси соответствующие лицензии имело 14 букмекеров. Крупнейшие из них: «Пари-матч» (74 кассы), «Марафон» (44), «Бетсити» (18), FAVBET (17), «Плюс-минус» (11) и «Макслайн» (9).
Отметим, что блокировка букмекеров без лицензии уже несколько лет действует в России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 апреля 2021 года вступят в силу изменения в закон об регулировании игорного бизнеса, закрепленные в указе президента №350. В частности, предусмотрена блокировка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)