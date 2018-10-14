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Вице-президент Fасебоок предрек закат эры часов и смартфонов

15.10.2018 09:13 — Разное | Партизан  
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Приоритетное направление развития для самой популярной социальной сети Facebook сегодня – технологии дополненной и виртуальной реальности. В него компания вкладывает больше всего усилий и денег. Почему?



- Наша миссия – помогать людям устанавливать контакт друг с другом. Мы видим, что сегодня у наших пользователей есть желание наладить еще более тесную связь, чем раньше. Предыдущие технологии, такие как смартфоны и браузеры, имеют ограничения, в которые мы упираемся. Поэтому мы создали наши порталы, в которых речь идет прежде всего о видеотелефонии. С помощью виртуальной реальности мы сможем пойти гораздо дальше, - рассказал в интервью Die Welt вице-президент Facebook по дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босворт.

Босворт сообщил, что сейчас компания работает над тем, чтобы аватары пользователей соцсети выглядели более естественно и, например, передавали черты лица своих владельцев, а также их мимику.

- Мы на пути к этому. У нас есть исследовательская группа, которая очень приблизилась к конечному результату благодаря машинному обучению. Сегодня это уже проблема не столько исследователей, скорее инженеров-разработчиков.

Facebook ставит перед собой глобальную цель – перевести около миллиарда пользователей в виртуальную реальность. 

- Это произойдет, когда виртуальная реальность окажется в состоянии решать фундаментальные проблемы человечества. Сейчас с ее помощью мы решаем проблемы лишь в отдельных отраслях. Например, наши очки виртуальной реальности Oculus используются на предприятиях для обучения сотрудников. Мы работаем над расширением области применения.

По словам Эндрю Босворта, технологии виртуальной и дополненной реальности принесут обществу фундаментальные изменения сопоставимые с теми, что когда-то принесли персональные компьютеры. 

- Представьте, что каждый дисплей, который вы используете, не существует физически, а только в дополненной реальности. Вам больше не понадобятся ни часы, ни смартфоны. Это будет драматическое изменение. Все это произойдет. Единственный вопрос – когда. 


 
 
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Приоритетное направление развития для самой популярной социальной сети Facebook сегодня – технологии дополненной и виртуальной реальности. В него компания...
 
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