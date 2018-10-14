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«Евроторг» продаст «СтатусБанк» и укрупнит совет директоров

15.10.2018 09:04 — Разное | Партизан  
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Крупнейший белорусский продуктовый ритейлер официально подтвердил на днях свое намерение разместить акции на Лондонской фондовой бирже. Об этом он сообщил на сайте данной площадки.

«Евроторг» продаст «СтатусБанк» и укрупнит совет директоров
«Евроторг» еще раз пояснил, что акции будут размещены в форме глобальных депозитарных расписок. Размещение произойдет через первичную эмиссию и вторичную продажу.

Первичная должна принести около 200 млн долларов. А в совокупности с вторичной сумма, как ожидается, составит более 300 млн долларов.

Встречи с потенциальными инвесторами будут проведены 24 октября либо в районе этой даты.

За счет полученных в результате проведения IPO средств компания намеревается частично погасить задолженность перед кредиторами, номинированную в иностранной валюте.

Вторичная продажа будет осуществляться глобальными депозитарными расписками, которые предложат ключевые акционеры «Евроторга» – Владимир Василько, Сергей Литвин, Александр Литвин и Андрей Зубков.

Ключевые акционеры при этом, как предполагается, сохранят контрольный пакет акций.

Чтобы поддержать стратегический фокус на развитии основного ритейлерского бизнеса, после размещения акций компания планирует продать принадлежащий ей «СтатусБанк» своим же ключевым акционерам.

Как ожидается, они потратят на данную покупку часть поступлений от IPO в сумме 45,2 млн белорусских рублей. Данная сделка будет зависеть от успешного завершения размещения акций и одобрения регулятора.

Также после выхода на биржу «Евроторг» собирается включить в состав совета директоров трех независимых неисполнительных директоров, давших на это свое согласие.

Петр Новьялис – член наблюдательного совета компаний CCC SA, Dino Polska SA, Synektik SA и Novaturas AB, акции которых котируются на Варшавской фондовой бирже.

До этого был финдиректором и вице-президентом правления CCC SA, финдиректором и членом правления AB SA, директором по экономике M&S Pomorska Fabryka Okien и так далее.

Юлия Соловьева – директор по бизнес-операциям на развивающихся рынках региона EMEA в Google Russia и независимый неисполнительный директор в Lenta Ltd.

Ранее занимала пост управляющего директора Google Russia, президента и исполнительного вице-президента ProfMedia, директора по корпоративному развитию Mobile TeleSystems OJSC и другие.

Николай Кацелапов – директор по развитию бизнеса Wargaming Group. Перед этим работал здесь же на позиции вице-президента по развитию бизнеса.

А еще раньше был вице-президентом по маркетингу в InterVelopers.

На данный момент в состав совета директоров «Евроторга» входят четыре человека: Алекс р Литвин, Владимир Василько, Сергей Литвин и Андрей Матявин.

 
 
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Крупнейший белорусский продуктовый ритейлер официально подтвердил на днях свое намерение разместить акции на Лондонской фондовой бирже. Об этом он сообщил на...
 
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