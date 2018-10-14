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Размер задолженности Беларуси может грозить стране дефолтом

15.10.2018 09:03 — Разное | Партизан  
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Евразийский банк развития перечислил Беларуси очередной транш кредита – 200 миллионов долларов. Всего же сумма кредита составляет два миллиарда долларов. Эти деньги, по мнению властей, чрезвычайно важны для государства. Сколько уже Беларусь набрала долгов и, самое главное, чем собирается их отдавать?

По данным специалистов, как раз непрозрачность государственной системы, жесткое регулирование экономики и сомнительное использование денежных средств – негативные факторы в кредитном рейтинге страны, что может не позволить рефинансировать уже существующие долги в будущем. А это грозит дефолтом, передает "Белсат".

По словам экспертов, в 2019 году Беларуси предстоит выплатить 3,5 миллиарда долларов по государственной задолженности, в 2020 – на 200 миллионов больше.


 
 
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Евразийский банк развития перечислил Беларуси очередной транш кредита – 200 миллионов долларов. Всего же сумма кредита составляет два миллиарда долларов. Эти...
 
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