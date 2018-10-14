Размер задолженности Беларуси может грозить стране дефолтом

"Белсат" . По данным специалистов, как раз непрозрачность государственной системы, жесткое регулирование экономики и сомнительное использование денежных средств – негативные факторы в кредитном рейтинге страны, что может не позволить рефинансировать уже существующие долги в будущем. А это грозит дефолтом, передает





По словам экспертов, в 2019 году Беларуси предстоит выплатить 3,5 миллиарда долларов по государственной задолженности, в 2020 – на 200 миллионов больше.



