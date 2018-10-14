Лукашенко провел встречу с патриархом Кириллом

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает госагентство БелТА .

По информации агентства, после двусторонней беседы с патриархом Кириллом глава государства встретится с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.

Других подробностей встречи не сообщается.

Как сообщалось, патриарх Кирилл находится с визитом в Беларуси. В понедельник в белорусской столице пройдет заседание Священного синода РПЦ, на котором среди прочих вопросов будет рассмотрена ситуация с православной церковью в Украине.