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Лукашенко провел встречу с патриархом Кириллом

15.10.2018 09:56 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает госагентство БелТА.

По информации агентства, после двусторонней беседы с патриархом Кириллом глава государства встретится с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.

Других подробностей встречи не сообщается.

Как сообщалось, патриарх Кирилл находится с визитом в Беларуси. В понедельник в белорусской столице пройдет заседание Священного синода РПЦ, на котором среди прочих вопросов будет рассмотрена ситуация с православной церковью в Украине.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает госагентство БелТА. По информации агентства, после...
 
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