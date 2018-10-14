|
Лукашенко провел встречу с патриархом Кириллом
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает госагентство
По информации агентства, после двусторонней беседы с патриархом Кириллом глава государства встретится с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.
Других подробностей встречи не сообщается.
Как сообщалось, патриарх Кирилл находится с визитом в Беларуси. В понедельник в белорусской столице пройдет заседание Священного синода РПЦ, на котором среди прочих вопросов будет рассмотрена ситуация с православной церковью в Украине.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает госагентство БелТА. По информации агентства, после...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)