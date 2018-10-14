Аналог МАК внутри ЕАЭС займется обучением специалистов, выпуском рекомендаций по безопасности полетов - Минтранс РФ

Расследованием авиапроисшествий и инцидентов в рамках ЕАЭС займется новое Международное бюро.

"Основной функцией нового Бюро станет экспертное расследование обстоятельств авиационных происшествий", - сообщили "Интерфаксу" Минтрансе РФ.

В ведомстве пояснили, что новый орган будет решать широкий спектр задач. При этом предполагается тесное сотрудничество с ИКАО.

"Среди них - разработка и использование общего набора правил и процедур по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов, материалов и справочников, руководств для специалистов по расследованию. Предполагается обмен данными о происшествиях и инцидентах с ИКАО, оснащение комиссий по расследованию необходимым оборудованием, обучение специалистов по расследованию, выпуск рекомендаций по безопасности полетов, а также эффективное использование технических и финансовых ресурсов в целях расследования происшествий и инцидентов", - сказали в Минтрансе.

Переговоры со странами участниками проходили в течение этого года. В работе принимала участие группа экспертов из всех стран ЕАЭС.

"В настоящее время заинтересованные в подписании страны проводят свои внутригосударственные процедуры", - сказали в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило проект соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиапроисшествий и инцидентов в рамках ЕАЭС.