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Правительство РФ одобрило проект соглашения о создании внутри ЕАЭС аналога МАК

15.10.2018 09:06 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении правительством Российской Федерации проекта соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьёзных инцидентов в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза), сообщает в понедельник официальный сайт правительства России.

"Согласно распоряжению Евразийского межправительственного совета от 14 августа 2017 года "О создании органа по расследованию авиационных происшествий", был подготовлен проект Соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьёзных инцидентов в составе представителей государств Евразийского экономического союза: Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России", - говорится в сообщении.

Подписанным распоряжением проект соглашения одобрен правительством. Также проектом соглашения определены основные функции бюро.

"Бюджет Бюро будет формироваться за счёт долевых взносов Сторон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация соглашения, в случае его подписания, обеспечит создание межгосударственного органа, уполномоченного государствами ЕАЭС на проведение расследований авиационных происшествий и серьёзных инцидентов, формирование актуализированной в соответствии с документами Международной организации гражданской авиации правовой базы, регулирующей отношения в этой сфере, и подготовку соответствующих специалистов.

 
 
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении правительством Российской Федерации проекта соглашения о создании Международного бюро по...
 
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