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Минское "Динамо" потерпело шестое поражение подряд в чемпионате КХЛ

15.10.2018 09:06 — Разное | Интерфакс  
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ХК "Динамо-Минск" проиграл "Северстали" – 1:2. Автором победной шайбы стал Карлин.

Клуб из Череповца одержал победу в дополнительное время. Таким образом, "Северсталь" набрал 2 очка, "Динамо" – 1.

Однако "зубрам" от этого не легче: данное поражение стало для них шестым подряд. Кроме того, поединок с "Северсталью" был для "Динамо" 600-м матчем в КХЛ. Клуб из Беларуси одержал 264 победы и потерпел 346 поражений за это время.

 
Теги: Минск
 
 
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ХК "Динамо-Минск" проиграл "Северстали" – 1:2. Автором победной шайбы стал Карлин. Клуб из Череповца одержал победу в дополнительное время. Таким образом, "Северсталь"...
 
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