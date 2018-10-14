ХК "Динамо-Минск" проиграл "Северстали" – 1:2. Автором победной шайбы стал Карлин.

Клуб из Череповца одержал победу в дополнительное время. Таким образом, "Северсталь" набрал 2 очка, "Динамо" – 1.

Однако "зубрам" от этого не легче: данное поражение стало для них шестым подряд. Кроме того, поединок с "Северсталью" был для "Динамо" 600-м матчем в КХЛ. Клуб из Беларуси одержал 264 победы и потерпел 346 поражений за это время.