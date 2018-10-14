Министры иностранных дел стран ЕС и государств программы "Восточное партнерство" - Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины - встретятся в понедельник в Люксембурге.

"Эта министерская встреча предоставит возможность ЕС и его восточным партнерам возобновить политический диалог", - говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы о совещании министров, которое состоится во второй половине дня 15 октября после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

В коммюнике отмечается, что во встрече будут также участвовать "ключевые региональные партнеры". Председательствовать на совещании будет глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. Ожидается, что на встрече состоится обсуждение идей для празднования 10-й годовщины "Восточного партнерства" в мае следующего года.

"Мы надеемся на конструктивные дебаты, вовлекающие всех участников этого партнерства. Речь пойдет о работе по приоритетам "20 задач на период до 2020 года", определенным на саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, комментируя журналистам в минувший четверг в Брюсселе на условиях анонимности повестку министерской встречи.

Эти задачи были приняты с целью "укрепления экономики, системы управления, взаимодействия и общества", отметил он.

По словам собеседника СМИ, "достигнут определенный прогресс, особенно по экономическим аспектам". Но по таким вопросам как правовое государство, реформы правосудия, прогресс незначительный, отметил функционер ЕС.

Он предположил, что празднование десятилетия "Восточного партнерства" станет возможностью уточнить, что и как делать дальше в рамках "20 задач на период до 2020 года".

Отвечая на вопрос об украинско-венгерских разногласиях, чиновник сказал, что они относятся к национальным компетенциям и должны решаться на двусторонней основе. Евросоюз не является стороной в их спорах.