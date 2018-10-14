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Арина Соболенко опустилась на 15-е место в рейтинге WTA

15.10.2018 09:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Арина Соболенко опустилась на 15-е место в рейтинге WTA
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Белоруска Арина Соболенко занимает 15-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БЕЛТА.

Арина Соболенко опустилась на 15-е место в рейтинге WTA Азаренко планирует вернуться в мировой теннисный тур в конце декабря

На прошлой неделе, перед стартом турнира в китайском Тяньцзине, Арина Соболенко была на 11-й позиции, а после поражения в четвертьфинале опустилась на 4 строки.

В первую сотню мирового рейтинга входят еще 3 белорусские теннисистки: Александра Саснович занимает 31-е место, Виктория Азаренко на 56-й позиции, у Веры Лапко 62-я строка.

Первое место в рейтинге WTA занимает румынка Симона Халеп, второй идет Каролин Возняцки из Дании, на третьей позиции немецкая теннисистка Ангелика Кербер.

На этой неделе Александра Саснович выступит в Москве в розыгрыше Кубка Кремля. Ее первой соперницей будет румынка Михаэла Бузарнеску, которая находится на 25-м месте в мировом рейтинге. В соревнованиях мужского парного разряда московского турнира белорус Максим Мирный сыграет в дуэте с австрийцем Филиппом Освальдом.

В первом раунде турнира в Люксембурге Вера Лапко встретится с немкой Кариной Виттхефт, замыкающей первую сотню мирового рейтинга.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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На прошлой неделе, перед стартом турнира в китайском Тяньцзине, Арина Соболенко была на 11-й позиции, а после поражения в четвертьфинале опустилась на 4 строки.
 
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