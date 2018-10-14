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Шея или талия: интернет обсуждает новую "оптическую иллюзию"
Рэпер Marty Mula
«Почему я думал, что это ее шея», — написал один из пользователей. «Это я пялюсь на картинку пять минут, пытаясь понять, каким образом это не шея», — заметил другой.
Если всмотреться, на фото изображена не шея и не затылок, а девушка с длинными волосами и стройной талией.
Но в твиттере есть и другие варианты. «Я думал, это парик на чьей-то руке», — написал пользователь с ником Bel Air.
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На первый взгляд, кто-то снял затылок человека с короткими волосами.
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