Рэпер Marty Mula опубликовал в твиттере фотографию, которая оказалась подобием оптической иллюзии. На первый взгляд, кто-то снял затылок человека с короткими волосами, пишет TJournal .



Фото: MartyMula ‏/ twitter.com

«Почему я думал, что это ее шея», — написал один из пользователей. «Это я пялюсь на картинку пять минут, пытаясь понять, каким образом это не шея», — заметил другой.

Если всмотреться, на фото изображена не шея и не затылок, а девушка с длинными волосами и стройной талией.

Но в твиттере есть и другие варианты. «Я думал, это парик на чьей-то руке», — написал пользователь с ником Bel Air.