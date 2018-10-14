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На трассе М1 BMW насмерть сбил инвалида-колясочника и шедшего с ним мужчину

15.10.2018 09:56 — Разное | Tut.by  
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Два пешехода погибли под колесами легковушки в Барановичском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Наезд произошел 13 октября, в 19.35, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, 29-летний водитель BMW 730 ехал со стороны Бреста в направлении столицы в крайней левой полосе. На 246-м километре трассы он совершил наезд на пересекавших проезжую часть в неустановленном месте мужчин.

В результате ДТП 60-летний (инвалид второй группы, находился в инвалидной коляске) и 48-летний мужчины от полученных травм погибли на месте происшествия.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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