На трассе М1 BMW насмерть сбил инвалида-колясочника и шедшего с ним мужчину

Два пешехода погибли под колесами легковушки в Барановичском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Наезд произошел 13 октября, в 19.35, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, 29-летний водитель BMW 730 ехал со стороны Бреста в направлении столицы в крайней левой полосе. На 246-м километре трассы он совершил наезд на пересекавших проезжую часть в неустановленном месте мужчин.

В результате ДТП 60-летний (инвалид второй группы, находился в инвалидной коляске) и 48-летний мужчины от полученных травм погибли на месте происшествия.