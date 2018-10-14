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Мотивация персонала – в одной фразе

15.10.2018 09:06 — Разное | ProBusiness  
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Мотивация персонала – в одной фразе
Фото с сайта thisisinsider.com

Вся суть мотивации персонала заложена в ответах на 2 вопроса – их в рамках своего выступления на третьем сезоне проекта «Бери и делай!», посвященного теме менеджмента, озвучила бизнес-тренер по развитию управленческих компетенций Вероника Коппек. В подтверждение она приводит простой жизненный пример.

Генеральный партнер проекта — Альфа-Банк (Беларусь)

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Вся суть мотивации персонала заложена в ответах на 2 вопроса - их в рамках своего выступления на третьем сезоне проекта «Бери и делай!», посвященного теме...
 
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