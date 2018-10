Йеменские повстанцы уничтожили M1A2S Abrams

Уничтожение танка M1A2S Abrams, принадлежащего Саудовской Аравии, было снято на видео повстанцами-хуситами. Ролик был опубликован на странице Yemen Observer в Twitter. На кадрах хорошо виден одиночный M1A2S Abrams, который ведет бой без поддержки пехоты, что само по себе грубая тактическая ошибка.

Only one Abrams tried to stop Houthi offensive. Tank was damaged and crew left it. pic.twitter.com/H84wHqNZ91