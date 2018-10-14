Йеменские повстанцы уничтожили M1A2S Abrams

Уничтожение танка M1A2S Abrams, принадлежащего Саудовской Аравии, было снято на видео повстанцами-хуситами. Ролик был опубликован на странице Yemen Observer в Twitter. На кадрах хорошо виден одиночный M1A2S Abrams, который ведет бой без поддержки пехоты, что само по себе грубая тактическая ошибка.

Only one Abrams tried to stop Houthi offensive. Tank was damaged and crew left it. pic.twitter.com/H84wHqNZ91 — Yemen Observer (@YemeniObserv) 13 октября 2018 г.

Оставшийся без прикрытия танк становится жертвой вражеского гранатометчика. На полном видео хорошо видно, что первая граната попадает бот башни, затем еще одна поражает борт, при этом слетает гусеница. Затем следует попадание в «заман» между башней и корпусом. После чего экипаж в панике покидает танк.



Изображение: YouTube

В итоге повстанцам достается исправная машина — в захваченном M1A2S Abrams даже работает турбина. После чего танк уничтожается с помощью куска картона и спичек.