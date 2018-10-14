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Йеменские повстанцы уничтожили M1A2S Abrams
Уничтожение танка M1A2S Abrams, принадлежащего Саудовской Аравии, было снято на видео повстанцами-хуситами. Ролик был опубликован на
Оставшийся без прикрытия танк становится жертвой вражеского гранатометчика. На полном
В итоге повстанцам достается исправная машина — в захваченном M1A2S Abrams даже работает турбина. После чего танк уничтожается с помощью куска картона и спичек.
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Оставшийся без прикрытия танк становится жертвой вражеского гранатометчика.
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