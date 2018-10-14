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Россияне стали лояльнее к коррупции и злоупотреблениям общественными благами

15.10.2018 10:00 — Разное | Ежедневник  
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Россияне стали лояльнее к коррупции и злоупотреблениям общественными благами

За постсоветские годы жители России стали гораздо лояльнее к обогащению за счет ресурсов государства и злоупотреблениям общественными благами, заметили социологи из Высшей школы экономики (ВШЭ).

Это произошло на фоне разгосударствления сознания и роста индивидуализма, следует из статьи "Динамика социального капитала в России".

Социологи ВШЭ изучали отношение россиян к четырем "девиантным практикам" (использование служебного положения для получения взятки; уклонение от уплаты налогов при возникновении такой возможности; проезд в общественном транспорте без оплаты; получение государственных пособий, на которые нет права), опираясь на данные пяти волн Всемирного исследования ценностей (World Value Survey) за 1990, 1995, 2006, 2011 и 2017 гг. Как выяснилось, в России доля респондентов, осуждающих такое оппортунистическое поведение, снизилась в период с 1990 по 2017 г. в целом на треть.

Доля тех, кто относится безусловно негативно к неуплате налогов, за это время сократилась с 53 до 36%. Почти вдвое, с 65 до 35%, уменьшилось количество тех, кто не считает возможным оправдать получение пособий от государства теми, кто не имеет на них прав, еще сильнее (с 52 до 24%) тех, кто считает неприемлемым проезд в общественном транспорте зайцем. Во всех трех случаях рост лояльности означает уход от государства, отказ его поддерживать и делиться с ним ресурсами (а также стремление у него что-то урвать), говорит руководитель лабораторий в Институте социологии РАН и Высшей школе экономики Владимир Магун.

Самым серьезным проступком в этом ряду было и остается использование служебного положения для получения взятки, однако доля нелояльных к такому поведению с абсолютного большинства (85%) сократилась до простого (58%).

При этом сильнее всего лояльность к такого рода нарушениям выросла не в лихие 1990-е, а в годы уже путинской стабильности - с 2006 по 2017 год, пишут "Ведомости". За эти 11 лет на 23% упала доля тех, кто нетерпим к получению взятки, на 36% - к краже пособий, на 29% - к неуплате налогов, на 34% - к проезду зайцем. За предыдущие 11 лет максимальное уменьшение доли тех, кто не приемлет подобные практики, не превышало 14%, а нелояльность к уклонению от уплаты налогов и бесплатному проезду стала даже более массовой.

Повышение лояльности людей к нарушениям является естественной реакцией на разрастание государства, считает социолог Григорий Юдин из Высшей школы экономики. Когда государство теряет легитимность и начинает восприниматься как захвативший ресурсы бандит, люди перестают видеть в этих практиках нарушение, поясняет он.

 
 
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За постсоветские годы жители России стали гораздо лояльнее к обогащению за счет ресурсов государства и злоупотреблениям общественными благами, заметили...
 
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