Стоимость нефти достигла 81,4 доллара за баррель

Мировые цены на нефть выросли утром в понедельник более чем на 1%, передает РИА Новости .

По состоянию на 8.32 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,21%, до 81,4 доллара за баррель, а стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,04%, до 72,08 доллара за баррель.

Как отметил аналитик Guotai Junan Futures Ван Сяо, эксперты опасаются внешнеполитических трений после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.

Напомним, обозреватель американской газеты Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Королевские власти утверждают, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с властями Турции в поисках журналиста.

Между тем СМИ сообщили, что у турецких властей есть видео и аудиозаписи, доказывающие, что журналист был убит. Кроме того, отмечалось, что момент убийства и допрос Хашукджи случайно записались на его Apple Watch.