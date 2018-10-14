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Стоимость нефти достигла 81,4 доллара за баррель

15.10.2018 10:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Стоимость нефти достигла 81,4 доллара за баррель
Фото из открытых источников

Мировые цены на нефть выросли утром в понедельник более чем на 1%, передает РИА Новости.

По состоянию на 8.32 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,21%, до 81,4 доллара за баррель, а стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,04%, до 72,08 доллара за баррель.

Стоимость нефти достигла 81,4 доллара за баррель В Беларуси открыты два месторождения нефти

Как отметил аналитик Guotai Junan Futures Ван Сяо, эксперты опасаются внешнеполитических трений после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.

Напомним, обозреватель американской газеты Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Королевские власти утверждают, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с властями Турции в поисках журналиста.

Между тем СМИ сообщили, что у турецких властей есть видео и аудиозаписи, доказывающие, что журналист был убит. Кроме того, отмечалось, что момент убийства и допрос Хашукджи случайно записались на его Apple Watch.

 
 
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Цены растут на фоне опасений внешнеполитических трений после исчезновения саудовского журналиста
 
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