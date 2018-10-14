Лукашенко встретился с Патриархом Кириллом

Церковь часто становилась заложницей межгосударственных отношений.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом во Дворце Независимости.

«Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол - это всегда плохо. И это плохие последствия. Последствия опаснее всего. Поэтому мы очень болезненно относимся к тому, что происходит сегодня в православии», - цитирует главу государства БЕЛТА .

По его словам, мир «мало того, что ускорился, он изменился не к лучшему».

«И заложники уже все население нашей планеты. Это прежде всего плохое настроение. А настроение - это всегда было ответственностью Церкви. Поэтому это бьет прежде всего по Церкви, по ее служителям», - констатировал Лукашенко.

Глава государства тепло приветствовал Патриарха в Беларуси, отметив, что это родная земля для них обоих.

После двусторонней беседы с Патриархом Кириллом глава государства встретится с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.