2 пожара в квартирах произошли в Столине на прошлой неделе



На прошлой неделе в Столинском районе произошло 2 пожара. Как сообщает Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, 8 октября около 17.00 дня в Столине произошел пожар в подъезде пятиэтажного жилого дома. В результате пожара огнем повреждена деревянная входная дверь на лестничную площадку, и имущество находящееся на лестничной площадке. Возможная причина возникновения пожара – это поджог со стороны неустановленного лица.

Второй пожар также произошел в Столине. 13 октября около 5 часов утра произошло возгорание в двухкомнатной квартире, которая находится в двухътажном 8-ми квартирном жилом доме. Огнем повреждена внутренняя отделка и имущество в квартире. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

В обоих случаях никто не пострадал.

Уважаемые жители Столинского района Столинский РОЧС напоминает, что соблюдение противопожарных правил- это залог безопасности для вас и ваших близких:

— будьте осторожны с огнём — не курите в постели, выбрасывайте окурки и спички только в негорючие ёмкости с водой.

— уходя из дома, рабочего места отключайте все электроприборы.

— не оставляйте своих малолетних детей без присмотра.

Вероника ГЕЙДЕН