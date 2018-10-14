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2 пожара в квартирах произошли в Столине на прошлой неделе

15.10.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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2 пожара в квартирах произошли в Столине на прошлой неделе
На прошлой неделе в Столинском районе произошло 2 пожара. Как сообщает Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, 8 октября около 17.00 дня в Столине произошел пожар в подъезде пятиэтажного жилого дома. В результате пожара огнем повреждена деревянная входная дверь на лестничную площадку, и имущество находящееся на лестничной площадке. Возможная причина возникновения пожара – это поджог со стороны неустановленного лица.

Второй пожар также произошел в Столине. 13 октября около 5 часов утра произошло возгорание в двухкомнатной квартире, которая находится в двухътажном 8-ми квартирном жилом доме. Огнем повреждена внутренняя отделка и имущество в квартире. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

В обоих случаях никто не пострадал. 

 

Уважаемые жители Столинского района Столинский РОЧС напоминает, что соблюдение противопожарных правил- это залог безопасности для вас и ваших близких:

— будьте осторожны с огнём — не курите в постели, выбрасывайте окурки и спички только в негорючие ёмкости с водой.

— уходя из дома, рабочего места отключайте все электроприборы.

— не оставляйте  своих  малолетних  детей  без  присмотра. 

Вероника ГЕЙДЕН

 

 

 
 
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На прошлой неделе в Столинском районе произошло 2 пожара. Как сообщает Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, 8 октября около 17.00
 
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