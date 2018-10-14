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Лукашенко встретился с Патриархом Кириллом
15.10.2018 10:38 — Разное | Ежедневник
фото: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул на встрече с Главой Русской православной церкви Святейшим Патриархом Кириллом, который находится в белорусской столице с трехдневным визитом, важность единства в церкви.
Президент отметил, что «что раскол - это всегда плохо, и это плохие последствия».
«Поэтому мы очень болезненно относимся к тому, что происходит сегодня в православии», - отметил белорусский лидер.
После двусторонней беседы с Патриархом Кириллом Александр Лукашенко встретится с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул на встрече с Главой Русской православной церкви Святейшим Патриархом Кириллом, который находится в...
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