Лукашенко встретился с Патриархом Кириллом

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул на встрече с Главой Русской православной церкви Святейшим Патриархом Кириллом, который находится в белорусской столице с трехдневным визитом, важность единства в церкви.

Президент отметил, что «что раскол - это всегда плохо, и это плохие последствия».

«Поэтому мы очень болезненно относимся к тому, что происходит сегодня в православии», - отметил белорусский лидер.

После двусторонней беседы с Патриархом Кириллом Александр Лукашенко встретится с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.