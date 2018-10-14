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Своих детей много не бывает

15.10.2018 09:54 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Доброта и открытость Елены Осоприлко обезоруживают. При нашей встрече не чувствовала волнения и скованности, беседа полилась легко и непринужденно. Нежность и теплота, с которыми Елена Васильевна говорит о своей семье, натолкнули на мысли: могу ли считать себя хорошей мамой и как быть уверенной в том, что воспитываю сына достойным человеком? У нашей героини это получилось. Потому что она – мама. И в этом ее сила.
В Видомлю родители Елены Васильевны переехали из Дрогичинского района. Будучи еще школьницей, героиня поступила в 8-й класс средней школы №2 г.Каменец. Ученицей была прилежной и твердо решила, что хочет стать учителем начальных классов, чтобы преподавать разные предметы. Складывается впечатление, что именно любовь к детям определила выбор будущей профессии. Как будто чувствовала, что и своих Бог даст немало.
Елена Васильевна получила педагогическое образование и распределилась в Каленковичскую СШ. Здесь она познакомилась с будущим мужем. В Каленковичах жила его бабушка, и после армии он устроился юристом в хозяйст­во. И, что интересно, заканчивали молодые люди одну и ту же школу, Олег Павлович был старше всего на один класс. Но раньше они не были знакомы.
После свадьбы счастливые молодожены обосновались в райцентре. Но, когда появился третий ребенок, поняли, что в двухкомнатной квартире столько маленьких детей растить непросто, тем более таких активных и любознательных. Задумались о собственном доме. Присмотрели в Видомле и не прогадали.
Елена Васильевна признается, что очень помог государственный кредит, который выдавали для улучшения жилищных условий многодетным семьям под 3% на 40 лет.
– Благодаря кредиту, мы реконструировали дом достаточно быстро. Был маленький дачный домик, но в итоге вырос в несколько раз. Такую помощь от государства невозможно переоценить. А свой дом – это все-таки не квартира. Мы очень довольны, – поделилась наша героиня.
Особенно рад дому и приусадебному участку муж. Он из тех, про которых говорят – «с руками». Без дела сидеть не будет, постоянно что-то мастерит. Немало в домашнем интерьере сделано его руками: мебель, декорирование стен, рамки для фотографий… Олег Павлович – хозяин в доме и голова семьи. Сегодня он работает в ЗАО «ВестафалияСервис» слесарем по обслуживанию и ремонту оборудования.
Елена Васильевна еще до окончания декретного отпуска вышла на работу в Видомлянский детский сад. Здесь проработала 10 лет: руководителем музыкальным и физвоспитания, позже – воспитателем. Когда в школе освободилось место учителя начальных классов, не раздумывала – приступила к работе сразу.
Дети Елены Васильевны – особый повод для гордости. Все четверо – умные и вежливые. Между собой дружны, к старшим относятся с уважением. И даже сейчас, когда повзрослели, не стесняются советоваться с родителями, они к этому привыкли, знают, что мама и папа укажут на правильный путь, помогут сделать правильный выбор. Ничего в семье не делается без участия всех. Будь-то уборка, готовка, сбор урожая и остальные домашние хлопоты.
Старшему Вадиму 20 лет. Он – студент Брестского государственного технического университета. Будущий инженер-программист. Кстати, парень уже подрабатывает преподавателем в частной школе в областном центре, и такая работа ему нравится. Мама говорит, что в характере Вадима чувствуется, что он старший ребенок: ответственный, любит проявить себя, указывает младшим, что к нему нужно прислушиваться.
Максиму – 18. Учится в том же университете. Получает специальность инженера-механика. Он – особенный еще и тем, что родился первым в каменецком роддоме. Елена Васильевна, улыбаясь, отмечает, что Максим во всем – «технарь». Этим похож на Олега Павловича. Когда приезжает на выходные – хорошее подспорье отцу по ремонту автомобиля и в других мужских делах.
Сыновья – большие молодцы. Оба обучаются на бюджетной форме, что для родителей, согласитесь, немалое материальное облегчение. Они же и лучшие друзья. Возможно, из-за небольшой разницы в возрасте, но мальчишки не могут находиться врозь продолжительное время.
Дочь Алеся учится в выпускном классе, идет на «золотую» медаль. «Наша звездочка» – так называет ее мама. Девушка очень целеустремленная, и каким бы трудным не было достижение этой цели, добивается своего только собст­венными усердием и трудом. Она планирует поступать в Минский лингвистический университет. Думаю, с ее трудолюбием и эрудицией это будет легко.
А самая младшая Марина учится в 6 классе. И, как это свойственно современным детям, ей не чужды мобильный телефон и интернет. Чтобы увлечь ее учебой, приходится несколько мотивировать. Но это не сложно, когда у тебя такие примеры для подражания и огромная поддержка со стороны старших братьев и сестры.
Все дети Елены Васильевны с музыкальным образованием. Вадим – по классу «баян», Максим – «гитара», девочки – «фортепиано». У каждого из них дома есть свой музыкальный инструмент, поэтому семейные концерты – обычное дело. Солирует, обычно, мама, а девчата помогают.
Быть многодетной мамой, конечно, не просто. Но, как считает сама Елена Васильевна:
– Сейчас большой семьей никого не удивишь. Только в моем классе почти половина учеников из многодетных семей. На мой взгляд, своих детей много не бывает. Все любимые и дорогие. Никого не отнимешь. Не думаешь, что будь их на одного больше или меньше, было бы легче или тяжелей. Когда все собираются – весело, шумно. Красота!
Благоприятная атмосфера в семье изначально строится на отношениях родителей. А в браке Осоприлко уже 21 год. И до сих пор не остыли их чувства друг к другу, наоборот – стали более глубокими.
– С Божьей помощью, – так считает Елена Васильевна. – У нас, действительно, не бывает больших ссор, чтобы долго не разговаривали с мужем. Оба отходчивые. Даже дети говорят, что хотели бы, чтобы и у них в будущем в семьях были такие отношения. Мы ведь не только муж и жена. Мы – друзья. Я это очень ценю. Знаю, что могу поделиться с Олегом чем угодно, и он так же. Детям всегда говорю, что выносить сор из избы не надо. Ведь ты со своими близкими помиришься, как бы не был обижен. А чужой человек не забудет этого. У него уже свое мнение сложится.
– Елена Васильевна, когда дети были поменьше, как находили время для себя?
– Такого времени не было. Его и не требовалось. Вся была в детях.
А сейчас, когда дети повзрослели, – мама открыла для себя новое увлечение – «алмазную вышивку». Это занятие помогает Елене Васильевне отдыхать. И ее шедевры отлично вписались в домашний интерьер. Дочки, кстати, тоже увлеклись.
– Забывали ли дети поздравить с маминым праздником?
– Никогда!
…Девчонки делают подарки своими руками, а мальчишки не скупятся на ласковые слова и заслуженные комплименты маме. С нее все началось.

Анастасия ЯНКИНА.
Nasti_ona@bk.ru

 
 
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Доброта и открытость Елены Осоприлко обезоруживают. При нашей встрече не чувствовала волнения и скованности, беседа полилась легко и непринужденно.... Сообщение...
 
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