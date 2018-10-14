Улитка провела 99 миллионов лет в янтаре и отлично сохранилась

Останки улитки с хорошо сохранившимися мягкими тканями были найдены учеными в бирманском янтаре, сообщает nplus1.ru со ссылкой на журнал Cutaceous Research.



Фото: Cutaceous Research

Обнаруженное брюхоногое относится к семейству циклофорид. Проведенный радиоизотопный анализ показал, что возраст улитки составляет 99 миллионов лет.

На момент попадания в янтарь улитка была еще жива — об этом свидетельствует слегка вытянутая форма ее тела. Ученые считают, что улитка пыталась сбежать. Хорошо сохранившиеся мягкие ткани также указывают на то, что в момент консервации улитка не была мертвой.

К слову, в янтаре была и вторая улитка, но она сохранилась плохо. За время промышленной добычи янтаря в Бирме (сейчас — Мьянма) в шахтах часто находили многочисленные останки членистоногих и растений.