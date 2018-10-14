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В Минске пройдет заседание Синода Русской православной церкви

15.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Сегодня в Минске состоится заседание Синода Русской православной церкви. Оно впервые пройдет за пределами России, но и за рубежом. А накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в столице Беларуси Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске. С подробностями Ольга Забелич. 

Храм в честь святых в народе уже прозвали Белым. Его строительство с перерывами длилось более 20 лет. В 1991 году патриарх Московский и всея Руси, тогда еще Алексий Второй, освятил закладной камень. А через пять лет Александр Лукашенко и митрополит Минский и Слуцкий Филарет заложили традиционную капсулу в фундамент нового объекта. 

Собираться у храма-памятника люди начали за несколько часов до начала службы. Приезд первосвятителя для верующих событие важное. В церковь попали не все, молились даже на улице. Храм в честь Всех Святых, здесь каждый смог обратиться к своему небесному покровителю. Говорят, что чем больше людей, тем и молитва сильнее. 

«Мы живем здесь рядом, но в этом храме еще ни разу не были. Вообще мы приходим каждое воскресенье на службы, для нас это все близко. Поэтому с таким радостным чувством пришли сюда, потому что это ж единая Россия и мы все вместе, получить немножко вдохновения от нашего патриарха», – отметили прихожане Ольга и Николай.

«Приехали специально сюда на эту службу, такую торжественную, для того чтобы самим утвердиться в вере и окрепнуть. И, конечно, такое единение общее, оно вдохновляет и дает надежду, что все будет хорошо», – отметила Людмила.

После Великого освящения храм считается по-настоящему действующим. Но мероприятия государственного масштаба проходили здесь и раньше. Александр Лукашенко участвовал в акции «Молитва за Беларусь». Регулярно посещал храм-памятник на Пасху и Рождество. Строительство проходило под личным контролем главы государства. 

«Я бы хотел выразить благодарность президенту Лукашенко за его поддержку в благоукрасительстве этого святого храма. Совершенно очевидно, что без этой поддержки нельзя было воздвигнуть этот храм. И уж точно нельзя было слать его таким прекрасным, монументальным, действительно являющий собой памятник, воздвигнутый в честь героев, боровшихся за свободу нашего отечества», – указал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Храм-памятник – многофункциональный комплекс. Крипта – его сердце. Здесь есть фрагмент подводной лодки «Курск». Перезахороненные останки трех неизвестных солдат 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной. В мемориальных нишах хранятся горстки земли с тех мест, где погибали белорусы. 

«Дай Бог, чтобы этот храм объединял людей, в первую очередь тех, кто потерял своих родных и близких на полях сражений. Потому что храм не должен быть мемориальным местом. Это должно быть место духовной жизни христианской общины местного прихода», – отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Храм-памятник – ровесник независимой Беларуси. Его главное предназначение – научить людей ценить жизнь и сохранять память.

Сегодня запланирована встреча патриарха с президентом республики, а также заседание Синода Русской православной церкви. Оно впервые пройдет за пределами России, но и не за рубежом. 



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Теги: Минск
 
 
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Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в столице Беларуси Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске.
 
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