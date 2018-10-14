Беларусь оказалась в топе стран по уровню человеческого капитала

Как пояснили исследователи, «человеческий капитал определяется как уровень образования и здоровья населения и считается важным фактором экономического роста».

За прошедшие двадцать пять лет улучшились все четыре белорусских показателя, на основании которых исследователи измеряют индекс ожидаемого человеческого капитала (expected human capital). В частности, с 40 до 42 пунктов по шкале от 20 до 64 лет увеличились ожидаемые годы жизни, с 79 до 82 пунктов выросло функциональное состояние здоровья белорусов. Беларусь продемонстрировала наивысший показатель среди всех стран по длительности образования - в среднем 15 лет. По качеству обучения Беларусь набрала 84 балла из 100. Это на 3 балла больше, чем было на момент распада Советского Союза.

Первые три места сохранили Финляндия, Исландия и Дания. В десятку также входят Нидерланды, Тайвань, Южная Корея, Норвегия, Люксембург, Франция и Бельгия.

Таким образом, за истекший период по показателю ожидаемого человеческого капитала Беларусь обошла США. Также позади нашей страны остались Германия (24), Австралия (26) и Великобритания (31). Польша поднялась с 40-го на 30-ое место, но находится ниже Беларуси. Однако отметим, что перед всеми этими странами Беларусь имеет преимущество лишь по длительности обучения.

Что касается бывших республик СССР, то впереди Беларуси сегодня только Эстония (17) и Латвия (21). Беларусь обошла Литву (39) и сохранила весомое преимущество перед остальными экс-республиками СССР. Из них улучшили свое местоположение Россия (с 51-го переместилась на 49-ое место), Казахстан (с 60-го на 58-ое) и Молдова (с 61-го на 55-ую строчку). Украина осталась на 45-ой позиции, У остальных республик СССР произошел рост по величине показателя, но регресс по занимаемой позиции. Грузия занимает сегодня 59-ую строчку ( в 1990-м была 49-ая), Армения – 61-ая (50), Кыргызстан – 98-й (73), Узбекистан – 87-й (74), Азербайджан – 100-й (77), Туркменистан – 105-й (85), Таджикистан – 121-й (88).

Один из самых впечатляющих рывков за 25-летие совершила Турция – увеличив показатель ожидаемого человеческого капитала на 12 пунктов и переместившись с 102-й позиции на 43-ую.

Самый низкий показатель человеческого капитала сегодня в Нигере, который на 195-м месте сменил Мали.







