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вы не поверите, кто сыграл этого 82-летнего деда
Британская актриса Тильда Суинтон рассказала журналистам, что именно она сыграла роль 82-летнего психоаналитика Джозефа Клемперера в ремейке классического триллера «Суспирия» Луки Гуаданьино,
По легенде кинематографистов, роль психоаналитика сыграл немецкий актер Лутц Эберсдорф, который до этого вообще не снимался в кино. У него даже была страница на IMDB, но сейчас ссылка ведет на профиль Тильды. Все ждали появления Эберсдорфа на премьере картины на Венецианском кинофестивале и надеялись, что он опровергнет слухи, но этого не произошло. Вместо этого Тильда Суинтон прочла письмо Эберсдорфа, где тот писал, что он непубличный человек, психоаналитик на пенсии, живет в Берлине и подозревает, что больше никогда не будет сниматься в кино.
Для создания образа 82-летнего мужчины Гуаданьино пригласил гримера Марка Кульера, который уже «состаривал» лицо Тильды с помощью протезирования в фильме «Отель „Гранд Будапешт“», а потом получил за это «Оскар».
На съемках «Суспирии» на грим уходило по четыре часа в день: Кульер накладывал протезы на шею и челюсть актрисы, чтобы они были похожи на мужские. Суинтон также попросила Кульера сделать ей искусственные гениталии.
Актриса призналась, что мечтала о том, чтобы мистификация так и не раскрылась:
— По моему плану, Лутц должен был умереть во время монтажа и сообщение об этом стало бы последним титром к фильму.
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13 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
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Кто сыграл роль 82-летнего психоаналитика Джозефа Клемперера в ремейке классического триллера "Суспирия"?
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