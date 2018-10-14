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вы не поверите, кто сыграл этого 82-летнего деда

15.10.2018 11:03 — Разное | Tut.by  
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Британская актриса Тильда Суинтон рассказала журналистам, что именно она сыграла роль 82-летнего психоаналитика Джозефа Клемперера в ремейке классического триллера «Суспирия» Луки Гуаданьино, пишет «Медуза». До этого режиссер фильма называл эти догадки фейком.

По легенде кинематографистов, роль психоаналитика сыграл немецкий актер Лутц Эберсдорф, который до этого вообще не снимался в кино. У него даже была страница на IMDB, но сейчас ссылка ведет на профиль Тильды. Все ждали появления Эберсдорфа на премьере картины на Венецианском кинофестивале и надеялись, что он опровергнет слухи, но этого не произошло. Вместо этого Тильда Суинтон прочла письмо Эберсдорфа, где тот писал, что он непубличный человек, психоаналитик на пенсии, живет в Берлине и подозревает, что больше никогда не будет сниматься в кино.

Для создания образа 82-летнего мужчины Гуаданьино пригласил гримера Марка Кульера, который уже «состаривал» лицо Тильды с помощью протезирования в фильме «Отель „Гранд Будапешт“», а потом получил за это «Оскар».

На съемках «Суспирии» на грим уходило по четыре часа в день: Кульер накладывал протезы на шею и челюсть актрисы, чтобы они были похожи на мужские. Суинтон также попросила Кульера сделать ей искусственные гениталии.

Актриса призналась, что мечтала о том, чтобы мистификация так и не раскрылась:

— По моему плану, Лутц должен был умереть во время монтажа и сообщение об этом стало бы последним титром к фильму.

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Теги: Минск
 
 
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Кто сыграл роль 82-летнего психоаналитика Джозефа Клемперера в ремейке классического триллера "Суспирия"?
 
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