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В Минске начнут проводить мини-ярмарки вакансий для освобожденных из мест лишения свободы

15.10.2018 11:12 — Разное | Ежедневник  
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В Минске начнут проводить мини-ярмарки вакансий для освобожденных из мест лишения свободы

Специализированные ярмарки вакансий позволят гражданам с судимостью оперативно решить вопрос трудоустройства. Мероприятия намечены на вторую половину октября.

Сама по себе такая форма работы, как ярмарка вакансий, для столицы не нова. Такие ярмарки проводят три раза в неделю, и посетить их может любой человек, в том числе и отбывший наказание. Но теперь работники службы занятости сконцентрируют свое внимание на этой категории безработных, пишет sb.by.

"Как правило, гражданам, вышедшим из мест лишения свободы, трудоустроиться сложнее, - прокомментировала заместитель председателя комитета - начальник управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Минска Татьяна Кудевич. – У одних есть специальность, но утрачены профессиональные навыки, у других отсутствует мотивация к труду".

 
Теги: Минск
 
 
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Специализированные ярмарки вакансий позволят гражданам с судимостью оперативно решить вопрос трудоустройства. Мероприятия намечены на вторую половину октября.
 
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