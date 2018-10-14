Движение на мосту в Гомеле перекрывали из-за картонной коробки

Днем 14 октября на линию «102» позвонила женщина, которая сообщила, что на проезжей части Полесского путепровода в Гомеле находится картонная коробка.

Для проверки данной информации на место были направлены специальные службы МВД, МЧС, а также саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525, пишет БЕЛТА .

Саперы проверили коробку. Она оказалась пустой. Движение по мосту было возобновлено.

