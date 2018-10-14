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Движение на мосту в Гомеле перекрывали из-за картонной коробки
15.10.2018 11:11 — Разное | Аргументы и факты
Днем 14 октября на линию «102» позвонила женщина, которая сообщила, что на проезжей части Полесского путепровода в Гомеле находится картонная коробка.
Для проверки данной информации на место были направлены специальные службы МВД, МЧС, а также саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525, пишет
Саперы проверили коробку. Она оказалась пустой. Движение по мосту было возобновлено.
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Саперы проверили коробку. Она оказалась пустой. Движение по мосту было возобновлено.
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