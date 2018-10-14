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В Жлобинском районе проводится акция «За безопасность вместе»
15.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду с 15 октября по 2 ноября 2018 года в Жлобинском районе проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе».
Целью акции является снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.
Жлобинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.
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Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к...
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