В Китае создали контактные линзы для лечения глаукомы

Китайские биоинженеры выпустили устройство, которое способно изменять цвет при измерении поступающих лекарств. Статью опубликовали в журнале Applied Materials аnd Interfaces.

При контакте с человеческим глазом линза будет выпускать препарат тимолол. Он способствует лечению глаукомы, а также поможет определить степень того, насколько эффективно лекарство.

Современные действующие вещества выпускаются по большей части в форме капель, их эффективность, как считают ученые, составляет только 5%. Новая разработка содержит в порах молекулы лекарства, используемого для борьбы с глаукомой.

Контактируя с глазом пациента, вещество начинает работать, а линза меняет свой цвет. Данный метод доставки препарата более эффективен и прост, а у врачей появляется возможность отслеживать уровень действующего вещества и процесс лечения. В будущем разработчики хотят использовать новинку, чтобы доставлять к органам другие лекарства.

Источник: sb.by

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