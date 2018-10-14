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Испытания новейшей российской атомной подлодки сняли крупным планом

15.10.2018 11:46 — Разное | Tut.by  
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В сентябре головной атомный подводный крейсер К-561 «Казань» впервые вышел в открытое море. Сейчас появилось видео первого выхода субмарины — его опубликовали на канале YouTube «Офицеры ВКС и ВМФ России».

Подводный крейсер, выходящий на испытания был снят крупным планом. К-561 построен по модифицированному проекту 08851 (885М, шифр «Ясень-М»).

Субмарина водоизмещением около 13 800 тонн высоко автоматизирована, поэтому экипаж небольшой — всего 64 человека. Автономность субмарины — 100 суток, подводная скорость — 31 узел.

Подлодка имеет широкий спектр вооружения: морские мины, самонаводящиеся и телеуправляемые торпеды, в том числе новейшие тепловые самонаводящиеся торпеды «Физик» и «Футляр», а также ракеты «Оникс», «Калибр» и X-101.

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Подводная лодка водоизмещением около 13 800 тонн высоко автоматизирована, поэтому экипаж небольшой - всего 64 человека.
 
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