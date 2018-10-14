|
Испытания новейшей российской атомной подлодки сняли крупным планом
В сентябре головной атомный подводный крейсер К-561 «Казань» впервые вышел в открытое море. Сейчас появилось
Подводный крейсер, выходящий на испытания был снят крупным планом. К-561 построен по модифицированному проекту 08851 (885М, шифр «Ясень-М»).
Субмарина водоизмещением около 13 800 тонн высоко автоматизирована, поэтому экипаж небольшой — всего 64 человека. Автономность субмарины — 100 суток, подводная скорость — 31 узел.
Подлодка имеет широкий спектр вооружения: морские мины, самонаводящиеся и телеуправляемые торпеды, в том числе новейшие тепловые самонаводящиеся торпеды «Физик» и «Футляр», а также ракеты «Оникс», «Калибр» и X-101.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подводная лодка водоизмещением около 13 800 тонн высоко автоматизирована, поэтому экипаж небольшой - всего 64 человека.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)