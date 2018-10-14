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"Для нас почти нет запретных тем". Звезды шоу "Однажды в России" выступят в Минске с концертом

15.10.2018 11:35 — Разное | Tut.by  
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Актеры социально-юмористического телешоу «Однажды в России» приедут в Минск 3 марта 2019 года, чтобы отпраздновать 5-летний юбилей своей программы.

«Однажды в России» — это калейдоскоп скетчей и миниатюр на злободневные темы, близкие россиянам и белорусам. В героях легко узнаются те люди, которые окружают нас ежедневно: недовольные тещи, непослушные дети, громкие соседи, хамоватые водители и другие каждому знакомые персонажи.

Для актеров и создателей шоу «Однажды в России» не существует географических границ и временных рамок: их герои легко меняют эпохи и страны, а за один день зритель может побывать на жарком курорте, в кабинете у врача, в полицейском участке или придорожном кафе. Креативный продюсер и участник шоу Давид Цаллаев делися:

— Шоу «Однажды в России» основано на реальных событиях. Темы скетчей мы берем не только из собственной жизни, но буквально списываем с первых полос газет или выпусков новостей. Все темы и ситуации, разыгранные актерами, — злободневные и порой даже абсурдные, но именно такими их и преподносит жизнь. Для нас почти нет запретных тем. Мы шутим обо всем, но не пускаемся в нравоучения и уж тем более никого не обижаем. Мы над этим просто смеемся.

Когда: 3 марта, 19.00.

Где: КЗ Минск.

Сколько: от 45 до 135 рублей.

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13 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на лекцию Михаила Лабковского «Карьера. Любовь. Семья», которая пройдет в Минске 27 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 октября.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Артисты социально-юмористического телевизионного шоу "Однажды в России" выступят 3 марта 2019 года в КЗ Минск.
 
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