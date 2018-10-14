Белорусы сметают новые автомобили из автосалонов

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Рост продаж новых автомобилей в 2018 году может превысить 50%.В III квартале текущего года дилерами реализовано 14 286 автомобилей, что превышает продажи в III квартале 2017 года на 58%, и в 2 раза продажу за III квартал 2016 года.Председатель правления БААсчитает, что основным драйвером роста рынка в текущем году стала доступность кредитования и лизинга при покупке автомобилей. В то же время, в БАА отметили, что по сравнению со II кварталом 2018 года прирост продаж в III квартале оказался минимальным. Это, по мнению экспертов БАА, является следствием ограничений на кредитование и лизинг, введенных Национальным банком Беларуси с 1 мая текущего года, а также насыщением рынка.В ассоциации также особо подчеркнули увеличение продаж автомобилей марки Geely. В III квартале 2018 года этот они вышли на четвертое место по количеству реализованных машин (объем их продаж по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос примерно в 20 раз — до 913 автомобилей).На первом месте остались автомобили Renault, которых было реализовано 3 065 штук, — на 14% больше, чем в III квартале 2017 года.Второе место заняли автомобили Lada, которых было продано в 3 раза больше, то есть 2 975 штук.На третьей позиции расположился Volkswagen с довольно скромным приростом в 17% — до 1 851 штук.Наибольший прирост показали машины российского производства, что может объясняться значительным снижением курса российского рубля по отношению как к доллару, евро, так и к белорусскому рублю.Можно отметить также то, что наибольшей популярностью в Беларуси пользуются сравнительно дешевые марки автомобилей. Дорогие продаются, но в довольно ограниченных количествах. Например, автомобилей BMW в III квартале официальными дилерами было реализовано всего 80 штук, что оказалось меньше, чем в III квартале 2017 года примерно в 2 раза. Это 18-е место по количеству проданных автомобилей разных марок.Правда, число проданных дилерами автомобилей марки Mercedes-Benz выросло на 43% и достигло 170, что соответствует 12-му месту.